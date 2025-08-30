sábado 30, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Presuntas coimas en Andis llegaron a las canchas: San Lorenzo colgó una bandera con el «3%»

Sanlorenzo coimas bandera 30agosto2025

En el clásico entre San Lorenzo y Huracán, disputado en el estadio Pedro Bidegain, los hinchas del “Ciclón” colgaron una bandera que encendió la polémica: un trapo con el “3%”, en una clara referencia a los audios de Diego Spagnuolo.

La bandera estuvo ubicada en una de las plateas que suelen ser captadas por las cámaras de televisión y permaneció colgada durante gran parte del encuentro. Aunque no trascendió quién o quiénes fueron los responsables de instalarla, la imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y sumó un nuevo capítulo al escándalo que tiene en el centro de la escena al entorno más cercano del presidente Javier Milei.

En los audios filtrados, Spagnuolo detalló supuestos porcentajes de coimas que incluían “un 3% para Karina Milei, un 1% para una operación extraña y un 8% mensual que oscilaba entre 500.000 y 800.000 dólares”.

Algo similar había sucedido con Sacachispas, club de la B Metropolitana, que también se subió a la ola de ironías y aprovechó sus redes sociales para sumarse a la discusión pública.

El domingo pasado, al anunciar su formación contra Argentino de Merlo, posteó: “3% de posibilidades… 97% de fe. Vamos Lila”. La entidad del Bajo Flores continuó con sus guiños el viernes, cuando publicó otra broma: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”, eliminando el apellido de su lateral número tres en la imagen del equipo titular.

