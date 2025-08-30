Padrones de docentes para las elecciones de representantes gremiales en organismos estatales

El Ministerio de Educación de La Pampa, a través de la Junta Electoral aprobada por Resolución Ministerial N° 509/25, anunció que se encuentran publicados los padrones provisorios, de los trabajadores de la Educación en situación activa, en los términos del artículo 74 de la Ley Nº 1124 y sus modificatorias. Se recibirán reclamos de inclusión hasta el 20 de setiembre.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 629/25, las elecciones de miembros titulares y suplentes de representación gremial del Tribunal de Clasificación de Educación Inicial y Primaria, de Clasificación de Educación Secundaria, del Tribunal de Disciplina y del Consejo Consultivo Provincial de Nivel Superior, se desarrollarán el 25 de septiembre.