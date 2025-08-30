Reconocieron a efectivos que actuaron en el trágico incendio de un hotel en Castex

Durante la ceremonia del 139 aniversario de la Policía de La Pampa, las autoridades entregaron distinciones a efectivos que se destacaron por su entrega, compromiso y profesionalismo en diferentes situaciones de servicio.

La Jefatura de Policía de La Pampa reconoció a seis efectivos con la Mención de Honor “Vocación de Servicio, Calidez Humana y Resguardo Ciudadano”, por su heroica intervención en el incendio del Hotel Cristal de Eduardo Castex, donde evacuaron a 51 personas y asistieron a dos víctimas en estado crítico.

La investigación sobre la tragedia del Hotel Cristal, donde fallecieron dos personas, fue archivada “hace una o dos semanas” porque las pericias determinaron que el origen del incendio “fue accidental” y “no se acreditó” la responsabilidad de los regenteadores del alojamiento ubicado sobre la ruta nacional 35, a pocos metros al norte del ingreso a Eduardo Castex. En este siniestro fallecieron por asfixia el exsuboficial de Gendarmería, Eduardo Enrique Acevedo (63 años) y su esposa Sonia Oviedo (61).

La tragedia de Cristal Hotel se produjo durante la madrugada del domingo 10 de noviembre del año pasado, cuando un desperfecto eléctrico generó un cortocircuito que desató un incendio en la plata alta del edificio.

El desafortunado episodio provocó el fallecimiento de Eduardo Enrique Acevedo y su pareja Sonia Oviedo. Cuando se iniciaron las llamas, en el interior había 53 pasajeros.

El humo se propagó a través del sistema de ventilación, y provocó la asfixia de los dos pasajeros oriundos de Río Gallegos, que se dirigían a Mendoza para participar de un encuentro de la Promoción XXVI de Gendarmería Nacional.

MÁS RECONOCIMIENTOS

Además, reconocieron al oficial ayudante Lucio Martín Cobos y el sargento ayudante Osvaldo Emanuel Watson recibieron la Mención de Honor “Dedicación, Vocación y Compromiso”, por su aporte constante en la prevención y esclarecimiento de delitos.

El sargento Waldo Alexis Damián Trinquetella fue reconocido por su rol en la optimización de la gestión administrativa y edilicia de la Unidad Regional, mientras que el oficial ayudante Axel Fernando Arauco Gambino y la agente Tamara Valeria Morán fueron distinguidos por haber logrado salvar a un hombre que intentaba quitarse la vida en el puente peatonal de La Adela.

En tanto, el oficial ayudante Claudio Nicolás Fernández recibió la Mención de Honor “Profesionalismo, Compromiso y Vocación de Servicio”, tras detener a un hombre acusado de tentativa de femicidio, logrando neutralizarlo y secuestrar el arma utilizada en el ataque.





También fueron reconocidos el oficial inspector Facundo Piermattei, el agente Mijaiel Yamil Diehl y el sargento ayudante Walter Javier Iberlucea, por su labor en la prevención y persecución de la caza furtiva.

En la misma línea, el sargento Víctor Mariano Moyano fue distinguido por su accionar clave en la investigación y rescate de María José Fuentes, víctima de un secuestro en Santa Rosa. Finalmente, el subcomisario Facundo Sebastián Chamorro Ringelmann recibió una distinción especial por su intervención decisiva en la búsqueda y hallazgo de una niña desaparecida, a partir del uso estratégico de un dron policial en condiciones adversas.

