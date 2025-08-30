sábado 30, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Robo un auto en Metileo, volcó en la ruta provincial 102 y lo hospitalizaron en General Pico

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Vwgacel vuelco robo metileo piquense detenido 30agosto2025

Un piquense sustrajo un automóvil en Metileo, lo volcó en la ruta provincial 102 y fue demorado por la policía. El conductor fue hospitalizado en General Pico y ahora enfrenta una causa judicial.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana. Según indicaron fuentes policiales, todo se inició cuando un hombre sustrajo un Volkswagen Gacel en la zona urbana de Metileo, publicó Infopico.

Luego comenzó un viaje por la ruta provincial 102, que terminó con el vuelco del auto a la altura del kilómetro 29. El vehículo quedó sobre la banquina.

La policía llegó hasta el sitio del siniestro. Ciertos detalles en la escena llamaron la atención de los efectivos. “Había algunas cosas ahí en el lugar que no nos cerraban, por eso se averiguó por la propiedad del rodado y confirmamos esa situación de que no sería el propietario”, detalló la policía al sitio digital.

Producto del vuelco, el conductor y único ocupante del Gacel fue trasladado por personal médico al Hospital Gobernador Centeno para recibir atención por las lesiones. Ahora se le inició una causa judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal de General Pico.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Fiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 25agosto
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Elyerua remate1
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com