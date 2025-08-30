Robo un auto en Metileo, volcó en la ruta provincial 102 y lo hospitalizaron en General Pico

Un piquense sustrajo un automóvil en Metileo, lo volcó en la ruta provincial 102 y fue demorado por la policía. El conductor fue hospitalizado en General Pico y ahora enfrenta una causa judicial.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana. Según indicaron fuentes policiales, todo se inició cuando un hombre sustrajo un Volkswagen Gacel en la zona urbana de Metileo, publicó Infopico.

Luego comenzó un viaje por la ruta provincial 102, que terminó con el vuelco del auto a la altura del kilómetro 29. El vehículo quedó sobre la banquina.

La policía llegó hasta el sitio del siniestro. Ciertos detalles en la escena llamaron la atención de los efectivos. “Había algunas cosas ahí en el lugar que no nos cerraban, por eso se averiguó por la propiedad del rodado y confirmamos esa situación de que no sería el propietario”, detalló la policía al sitio digital.

Producto del vuelco, el conductor y único ocupante del Gacel fue trasladado por personal médico al Hospital Gobernador Centeno para recibir atención por las lesiones. Ahora se le inició una causa judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal de General Pico.