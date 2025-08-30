UNLPam: Inscriben para Pasantía Educativa Rentada en el IPAV

Desde el lunes 1, y hasta el viernes 5, estará abierta la inscripción de estudiantes interesados/as en realizar Pasantías Educativas Rentadas en el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) de La Pampa.

El llamado está orientado a estudiantes que estén en condición regular y que hayan cursado el 30 por ciento o más de alguna de las siguientes carreras: Profesorado en Computación, Licenciatura y Profesorado en Matemática, y Tecnicatura en Informática de Gestión.

Las personas que resulten seleccionadas desarrollarán su pasantía en el Departamento de Sistemas del IPAV.

Para consultar otros requisitos y la documentación a presentar, las y los interesados deben ingresar a la página web de la FCEyJ desde este enlace y dirigirse a la placa informativa de esta Pasantía.