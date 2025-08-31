domingo 31, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Le robaron 50 kilos de chorizos, jamones y bondiolas a un productor de Winifreda

Un vecino de Winifreda denunció que autores desconocidos ingresaron a su chacra y tras forzar dos aberturas de una despensa se llevaron una importante cantidad de embutidos caseros de cerdo, entre chorizos, jamones, bondiolas y panceta.

El damnificado indicó que el hecho ocurrió el pasado domingo, entre las 11 y las 16.30 horas, en su quinta ubicada al norte de la localidad, publicó Infowini.

El chacarero indicó que en ese lapso, “la tranquera estaba sin candado, aprovecharon esa situación para entrar al predio aparentemente con un vehículo. Fueron hacia una despensa que tiene doble puerta: una exterior y otra interior de madera combinada con tejido, y rompieron las dos”.

Una vez en el interior “sustrajeron unos 50 kilos de chorizos frescos que tenían una semana de elaboración, seis bondiolas, una panceta y dos jamones”. El damnificado le dijo al digital que en la denuncia no los mencionó a los jamones porque se percató que no estaban “días después”, y precisó que se llevaron “el 30% de los embutidos y salames” que tenía almacenados en el lugar.

Luego de la denuncia en la comisaría, la policía inició una investigación que permitan dar con los responsables del robo.

