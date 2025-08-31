Murió una mujer en un vuelco en la ruta provincial 10 y hay dos hospitalizados en Santa Isabel

El trágico accidente se produjo este domingo –a las 14.30 horas- en el kilómetro 308 de la ruta provincial 10, en cercanías del puente del Río Salado. Murió una mujer de 55 años y hay dos personas –de 48 y 37 años- que fueron hospitalizados –con distintas lesiones- en Santa Isabel.

La familia circulaba en un automóvil Citroen C3 desde Tierra del Fuego hacia la localidad de Real del Padre (Mendoza), publicó Infohuella.

Omar Sabaidini, Jefe de la Departamental Santa Isabel confirmó que el rodado volcó y quedó invertido sobre la banquina norte de la ruta provincial 10. La mujer falleció en el sitio del accidente, y los dos hombres resultados heridos con lesiones de distintas gravedad.

Fuentes policiales indicaron que la víctima fatal habría salido despedida del rodado al momento del vuelco. Los otros ocupantes fueron trasladados al hospital de Santa Isabel, donde permanecen internados bajo atención médica.

La mujer fallecida tenía 55 años. Iba acompañada por su pareja de 48 años, y su hijo de 37 años.

En el lugar del siniestro vial trabajó personal policial, de salud pública y bomberos voluntarios de Santa Isabel, y el personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC) de General Pico realizará las pericias.

La causa judicial quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, con intervención de la fiscala María Nemesio, e inicialmente fue caratulada como “Homicidio culposo en accidente de tránsito y Lesiones graves”.