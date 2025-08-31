Neonazi transgénero pidió cumplir su condena en una cárcel de mujeres y desató la polémica en Alemania

Una persona que nació como Sven Liebich y devino en Marla-Svenja Liebich deberá cumplir una condena de prisión en la cárcel de Chemnitz (Alemania), por delitos que incluyen incitación al odio racial y difamación, informaron medios internacionales.

En el momento de la sentencia, en 2023, la persona acusada se llamaba Sven Liebich, pero cambió legalmente de género después de que Alemania aprobara el año pasado una ley de identidad denominada Ley de Autodeterminación, según informa el sitio RFI.

La decisión de Liebich, quien ahora tiene 54 años, fue considerada por la opinión pública en general como una burla a la legislación e incluso como una forma de obtener condiciones carcelarias más favorables.

El ministro de Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, afirmó que “se está ridiculizando a la justicia, a la ciudadanía y a los políticos porque la Ley de Autodeterminación ofrece la oportunidad de hacerlo”.

Inclusive, el funcionario conservador declaró que Alemania necesita “un debate sobre cómo se pueden establecer normas claras contra el abuso del cambio de género”.

Liebich fue durante décadas una figura destacada de la extrema derecha del este de Alemania y solía ser miembro del grupo prohibido Blood and Honour, según los medios locales.

También dirigía un negocio que vendía productos en línea muy populares entre los grupos xenófobos, como un bate de béisbol con el lema “asistente de deportación”.

En 2022, interrumpió un desfile del orgullo LGBTIQA+ en la ciudad de Halle, llamando a los participantes “parásitos de la sociedad”, según los activistas.

Pero Liebich comenzó a cambiar y aseguró que se convirtió al judaísmo y pidió comida kosher y supervisión rabínica en la cárcel. También empezó a usar pintalabios, pendientes de oro y una blusa con estampado de leopardo

La comisionada por los derechos queer, Sophie Koch, declaró al semanario Die Zeit que no existía ninguna obligación legal de mantener a Liebich en una prisión para mujeres y advirtió contra “caer en las trampas de los agitadores de extrema derecha”.