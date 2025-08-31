domingo 31, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Tormenta de Santa Rosa: Micro quedó varado en la ruta nacional 5 y rescataron a 40 pasajeros en lancha

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Colectivo varado rutanacional5 inundacion 31agosto2025

La tormenta de Santa Rosa golpea con fuerza en varias provincias y ya dejó incidentes en rutas. Durante la madrugada, un micro de larga distancia de la empresa Plusmar se despistó en la Ruta 5, entre Carlos Casares y Pehuajó, y quedó varado en una zanja totalmente anegada.

Una ráfaga nos sacó de la ruta”, relató el chofer, que junto a unos 40 pasajeros debió ser rescatado en lancha por personal de emergencia. Todos fueron trasladados a otro colectivo para continuar viaje hacia la localidad de América, en el oeste bonaerense, sin registrarse heridos ni víctimas fatales.

Colectivo varado rutanacional5 31agosto2025

Según el conductor, la fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

El micro avanzó unos 100 metros hasta empantanarse, con el agua cubriendo las ruedas. El episodio ocurrió en medio de un panorama climático crítico: rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes en al menos 12 provincias.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Elyerua remate1Sancorseguros agosto2025Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 25agostoCospecltda banner abril2025 400x300
Fiestadelagricultor2025 julio2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com