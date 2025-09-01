lunes 1, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Detuvieron a un policía acusado de violencia de género en Santa Rosa

Un efectivo policial santarroseño fue detenido -este sábado- sospechado de agredir a su pareja, también agente de las fuerzas de seguridad. 

De acuerdo con fuentes policiales, una mujer policía denunció este sábado a su pareja, un sargento de la Seccional Primera de 42 años, por un presunto caso de violencia de género, publicó el diario La Arena.  

Tras la denuncia, los agentes de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía de La Pampa se dirigieron a la vivienda del policía y lo arrestaron.

El detenido fue formalizado el mismo sábado a las 20 horas y se le ordenó la prisión preventiva por 30 días. Debe enfrentar una causa por delito de «Amenazas».

Fuentes policiales confirmaron que le retiraron el arma como establece “el protocolo” en este tipo de episodios, y explicaron que le dictaron la prisión preventiva porque entendían que existía “peligro de obstaculización para la investigación”.

