Egresados de la UNLPam ingresarán en la carrera de Investigador Científico y Tecnológico del Conicet

Las investigadoras de la UNLPam, Antonella Evelin Montemerlo, Mariana Correa, Pablo Villegas y Federico Assis González fueron seleccionados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para ingresar a la carrera de “Investigador Científico y Tecnológico”, correspondiente a la Convocatoria 2023.

Montemerlo y Correa ingresarán en la modalidad “Fortalecimiento I+D+i”, mientras que Villegas y Assis González lo harán por la modalidad “General”.

PERFILES

Antonella Evelin Montemerlo es doctora en Ciencias Químicas y fue seleccionada por el Gran Área de Ciencias Exactas y Naturales con el tema “Desarrollo de multiplataformas analíticas-quimiométricas para el estudio de contaminantes en matrices ambientales y alimenticias”. Su lugar de trabajo es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam.

Mariana Correa es doctora en Ciencias de la Educación. Ingresa por el Gran Área de las Ciencias Sociales y Humanidades con el tema “Juventudes, desigualdades y políticas para la transición entre educación secundaria y superior en la Provincia de La Pampa, Argentina”. Su lugar de trabajo es la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.

Pablo Villegas es doctor en Ciencias Geológicas. Fue seleccionado por el Gran Área de las Ciencias Exactas y Naturales con el tema “Tectónica y sedimentación de sucesiones fluviales-aluviales volcaniclásticas en entornos distales: la Formación Cerro Barcino (Cretácico de Patagonia) como caso de estudio”. Su lugar de trabajo es el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP-CONICET- UNLPam).

Federico Assis González es doctor en Historia e ingresa por el Gran Área de las Ciencias Sociales y Humanidades con tema: “El decorum de la ricahombría: dispositivo textual ético, estético y político de creación de una nueva nobleza (ss.XIII-XIV)”. Su lugar de trabajo es el Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos (IDEAE) de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam.