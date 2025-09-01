En Castex, dictarán capacitaciones para desarrollar videojuegos y deportes electrónicos

El municipio de Eduardo Castex firmó un convenio con una empresa privada, para desarrollar capacitaciones continuas de innovación tecnológica y deportes electrónicos, argumentando que propone la inclusión, formación y generación de empleo para jóvenes y adultos.

La presentación se realizó, este lunes en el Centro Cultural Municipal (CCM), y explicaron que la empresa BENGROUP y DEVA otorga la certificación de “Municipio Gamer”, y pretende convertirse en un epicentro de innovación tecnológica, fomentando el desarrollo de nuevas ideas y herramientas vinculadas a los videojuegos y a la industria digital.

Las autoridades municipales indicaron que a través de capacitaciones continuas, se trabajará “junto a los jóvenes” porque la propuesta “incluye pasantías locales para que los estudiantes puedan adquirir experiencia práctica, así como charlas en colegios destinadas a alumnos y padres con el fin de brindar mayor comprensión sobre la industria, sus oportunidades y beneficios”.

“En materia laboral, la iniciativa se alinea con una tendencia global: los deportes electrónicos están creando miles de nuevos empleos en todo el mundo y, al mismo tiempo, impulsan la demanda de personas con habilidades específicas cuya formación todavía escasea”, destacaron.

El proyecto contempla capacitaciones para jugador profesional, presentador, diseñador, caster, creador de contenido, entrenador, responsable de marketing, community manager, director deportivo, encargado de eventos, psicólogo deportivo, analista, periodista especializado, árbitro, nutricionista, preparador físico y coordinador de competencias.

“La iniciativa también tiene un fuerte componente inclusivo: se busca que personas de todas las edades y habilidades participen de la comunidad gamer local, promoviendo la cohesión social, el sentido de pertenencia y el acceso a nuevas oportunidades educativas y laborales”, explicaron.

ETAPAS

El proyecto se desarrollará en tres etapas. La primera, a partir de setiembre, incluye la firma institucional, acciones de prensa y redes, además del análisis integral y presentación de propuestas.

La segunda, prevista para el próximo mes, sumará las primeras actividades comunitarias y eventos online y presenciales.

Finalmente, la tercera fase, a fin de año, estará orientada a consolidar las ligas locales y nacionales, junto con nuevas acciones que garanticen la continuidad del programa.

“Quiero invitarlos a que se sumen a esta propuesta que trae desarrollo, empleo, turismo gamer e innovación a Castex”, dijo la intendenta Mónica Curutchet.