lunes 1, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
La Cospec Ltda ejecutó obras para modernizar las redes energéticas de Monte Nievas y Metileo

Cospecltda obra energiaelectrica montenievas 1setiembre2025

La Cospec Ltda ejecutó trabajos en las localidades de Monte Nievas y Metileo con el objetivo de fortalecer la red eléctrica urbana y optimizar la prestación del servicio a los asociados. El gerente Adrián Brizio detalló los aspectos técnicos de las obras que se ejecutaron en las localidades interconectadas.

En Monte Nievas los operarios de la Cospec Ltda realizaron trabajos de renovación de la  vieja línea de baja tensión con estructura de madera que fue reemplazada por un nuevo tendido eléctrico con cables de preensamblado y postes de cemento.

La obra se realizó en la zona de quintas ubicadas al oeste de la localidad sobre la calle Algarrobo, en el tramo entre Mariano Moreno y la ruta Provincial Nº 102.

Las tareas fueron realizadas mediante un esfuerzo en conjunto entre la Cospec Ltda que aportó la mano de obra y la Municipalidad de Monte Nievas que suministró los materiales.

METILEO

La obra en Metileo fue realizada íntegramente por la Cospec Ltda tanto en el aporte de los materiales como  en la mano de obra.

Cospecltda obra energiaelectrica metileo 1setiembre2025

Los operarios de la entidad trabajaron en los alimentadores urbanos de baja tensión donde sustituyeron los postes de madera por columnas de cemento con instalación de crucetas.

Las tareas se realizaron en la calle 11 entre 18 y 10 en el sector norte;   y en la calle 12 entre 11 y  5, y los trabajos se hicieron “los fines de semana para minimizar los cortes de energía y evitar molestias a los pobladores de Metileo”, expresó Adrián Brizio.     

Radiodon500.png
