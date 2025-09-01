La foto inédita de Cristina Fernández y el Indio Solari

El diputado Máximo Kirchner difundió este domingo una foto inédita de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, y el Indio Solari, a poco de cumplirse tres años del intento de magnicidio.

“Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió Máximo en una publicación de Instagram, junto a la foto en la que también aparece Viru Solari.

Además de la foto, hasta el momento inédita, el diputado hizo un llamado a votar en las próximas elecciones, junto a un repaso de lo que fue el atentado.

Máximo Kirchner en Instagram: «“𝙈𝙚 𝙫𝙤𝙮 𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙚𝙧 𝙩𝙪 𝙙𝙤𝙡𝙤𝙧…” Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos. Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte. Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido. El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de Macri y Milei por las redes. Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción. @cristinafkirchner @indiosolarioficial @virusolari @figueras.marcelo»

“Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”, indicó sobre Solari.

En su publicación, Máximo llamó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista», y concluyó: “Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.