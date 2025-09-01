Santa Isabel: Patota familiar atacó a un policía y le dañó la casa y el auto

Seis hermanos y su madre, durante la madrugada del domingo, atacaron a un policía y dañaron su vivienda y automóvil. Ayer, la Justicia formalizó a uno de ellos, mientras que el resto de la familia enfrentará audiencias en las próximas horas. Vecinos denunciaron su preocupación “porque esta familia es complicada y tiene muchos antecedentes de violencia”.

El diario La Arena publicó que el fiscal actuante enmarco de la Cuarta Circunscripción Judicial, doctor Enzo Rangone, quien encabeza la investigación, expresó que actualmente “estamos en plena investigación, pero sabemos que un grupo familiar se presentó en la casa donde reside en alquiler un joven policía –nativo de Toay- que presta servicios en la departamental de Santa Isabel, y a los piedrazos –las fotos muestran el enorme tamaño-, y no solo dañaron las aberturas y vidrios, sino que también produjeron daños en su vehículo (rompieron el parabrisas y otros daños)”.

El policía logró dar aviso a la dependencia local y poco después llegó al lugar un móvil. Rangone reveló que “también dañaron un vehículo oficial que llegó para abordar la situación de violencia”.

La intervención policial logró demorar a uno de los integrantes de la patota, de 32 años, quien fue imputado por la Justicia. “Lo formalizamos por amenazas simples, daños simples, daño agravado por ser cometido contra un móvil policial, y resistencia a la autoridad, en concurso real en carácter de autor”, confirmó el fiscal de Victorica.

“A esta persona quedó en libertad tras ser notificado. Se le aplicaron 45 días con una previsión de comunicación y restricción de acercamiento respecto del personal policial afectado”, informó Rangone. Y también reveló que investigan el móvil del ataque. “Surgió que tenían algunas diferencias con el policía al que habían denunciado por un supuesto apremio. También sabemos que habían salido –policía y patoteros- del mismo centro nocturno aunque desconocemos que hayan tenido algún problema allí”, dijo.

La madre.

Una arista llamativa de este caso policial es que en la patota actuaron seis hermanos acompañados por su madre. El funcionario judicial reveló que “están todos imputados, pero las audiencias de formalización no se llevaron adelante hoy dado una forma de ahorro de recursos procesal». «La mujer y sus hijos están citados a declarar y enfrentar la correspondiente audiencia entre mañana y pasado, actividad judicial que se hará en la dependencia policial de Santa Isabel mediante un sistema de videoconferencia”, agregó.

Las fuentes consultadas revelaron que algunos de los integrantes del grupo ya tienen antecedentes similares. “Son una familia conflictiva que tienen antecedentes de violencia, por ejemplo, tiempo atrás, cuando atacaron al dueño y tras amenazarlo le destrozaron un carrito –gastronómico- y también rompieron vidrios de su Fiat Fiorino, en la estación de servicios Pampetrol de Santa Isabel. Por éste tema están formalizados y hay una investigación en curso”, concluyó el fiscal.