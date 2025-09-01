lunes 1, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Torneo Federal A: Costa Brava de General Pico perdió en Córdoba

Torneofederala argentino montemaiz costabrava 31mayo2025

Costa Brava de General Pico perdió 3 a 2 con Argentino de Monte Maíz, en el estadio Modesto Marrone del equipo cordobés. El partido correspondiente a la séptima fecha de la segunda fase de la Zona A del Torneo Federal A se jugó este lunes, porque el domingo se suspendió por las condiciones climáticas.

El equipo pampeano comenzó perdiendo 2 a 0, con los goles de Gianfranco Baier y Ramón Lentini, pero en el inicio del complemento se puso nuevamente “en partido” con el descuento de Joaquín Vivani.

El local logró estirar la diferencia, a los 72 minutos, con una anotación de Jorge Tejada Mercado para comenzar a definir el partido. En el cierre del partido, Brian Alferez descontó nuevamente para los piquenses.

El equipo costero continúa sin poder triunfar en las últimas cinco presentaciones, aunque matemáticamente aún mantiene chances de clasificar para la próxima instancia.

Por su parte, Argentino de Monte Maíz con este resultado alcanzó a Olimpo de Bahía Blanca en el segundo puesto.

TABLA DE POSICIONES

Bolívar (+7), 14 puntos; Argentino de Monte Maíz (+4) y Olimpo (+2), 12;  Deportivo Rincón y Atenas de Río Cuarto, 8; Costa Brava (-2) y Villa Mitre (-3), 6; Cipolletti, 5 y Kimberley, 1.

PRÓXIMA FECHA

Villa Mitre recibirá a Deportivo Rincón, Atenas será local ante Cipolletti; Bolívar ante Argentino de Monte Maíz y Costa Brava ante Kimberley.​​​​​​ Tendrá fecha libre Olimpo de Bahía Blanca.

