Detenido por amenazar a directivos de una escuela de Santa Rosa

Un hombre de 44 años fue detenido por la Policía tras amenazar a los directivos de una escuela de Santa Rosa. El ospechoso tiene antecedentes por hechos similares e incluso se le había dictado una medida de restricción de acercamiento.

Todo ocurrió este martes, cerca de las 9,30 horas, en el colegio Panguitruz Gner, ubicado en Río de la Plata y Salta. Fuentes policiales indicaron al lugar arribaron a raíz de un llamado al 101 donde alertaron de un hombre que amenazó al personal docente, publicó el diario La Arena.

Una patrulla de la Seccional Segunda se acercó y los efectivos dialogaron con los directivos. «Explicaron que previamente hubo una pelea entre alumnos y se había apersonado el papá de uno de ellos, que amenazó al personal docente», detallaron.

A raíz de esa situación, y tras una serie de averiguaciones, se logró identificar al sospechoso. «Es un hombre de 44 años que ya ha tenido antecedentes de ser agresivo con los directivos de la escuela este año. Inclusive, tuvo una medida de restricción que ya había caducado», indicaron.

El hombre fue demorado y trasladado a la comisaría. «La directora radicó la denuncia y se le inició una causa por amenazas. La Fiscalía de Delitos contra las Personas dispuso la detención y mañana va a ser formalizado», añadieron. En relación a la pelea entre los adolescentes, aclararon que por competencia tomó intervención la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia.