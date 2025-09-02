Detienen a un joven pampeano por un caso de pornografía infantil

Un pampeano fue detenido en el marco de un operativo internacional contra la explotación sexual de niños. La ciudad de San Luis fue escenario de cuatro allanamientos simultáneos, y la policía puntana solicitó la colaboración pampeana para detener a un joven de Telén que estaría involucrado en la comercialización de material audiovisual.

La investigación internacional está enmarcada en la acción denominada “Aliados por la Infancia IV”. Hubo allanamientos en 15 países de América, y en 13 jurisdicciones del país, con 50 objetivos concretos: Ciudad de Buenos Aires (12 objetivos), provincia de Buenos Aires (8), Entre Ríos (2), Santa Fe (4), San Luis (4), Salta (2), Córdoba (2), Tucumán (1), Misiones (1), Formosa (1), La Rioja (1), San Juan (1) y Santa Cruz (11), publicó el diario La Arena.

En San Luis, los procedimientos se realizaron la semana pasada en la calle Buenos Aires al 2000, en la manzana 341 del barrio 123 Viviendas, en Héroes de Malvinas 400 y Tomás Jofré al 900.

En los tres primeros quedaron detenidos tres hombres, mientras que en el último no, debido a que no estaba en el domicilio. Fue localizado más tarde en La Pampa, se encuentra alojado en la Brigada de Investigaciones y espera ser trasladado a San Luis. En todos los casos, los efectivos secuestraron material informático vinculado a la investigación.

Según explicaron las fuentes policiales, las fuerzas de seguridad puntanas solicitaron el miércoles pasado la colaboración pampeana para hallar al joven de 30 años, que es oriundo de Telén. “Hicieron un allanamiento en el departamento que alquila, pero no lo encontraron. Tampoco estaba en Telén porque ese día había venido a Santa Rosa para acompañar a un familiar al médico. Lo detuvimos en la vía pública”, explicaron.

La persona fue notificada en calidad de detenido y puesta a disposición de la Unidad de Gestión Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, Fiscalía Especializada en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2. Además, se procedió al secuestro de un teléfono celular vinculado a la investigación.

Detalles.

Las autoridades de San Luis que intervinieron en el operativo dieron una conferencia de prensa, difundieron desde Info San Luis. Participaron el Procurador general, Cadelago Filippi; la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la responsable de Delitos Complejos, Carina Bernal; el integrante de Delitos Complejos, David Fuentes; las fiscales Antonella Córdoba, Mercedes García y Marisol Boschi; y el comisario Juan Carlos Romero.

Los detenidos tienen entre 30 y 70 años. No se conocían entre ellos y tampoco están vinculadas las causas. “Fue un operativo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Provincia. Se hicieron cuatro allanamientos en búsqueda de material de pornografía. Se trató de una tarea coordinada y conjunta donde todos pusimos de nuestra parte” destacó el Procurador y valoró el “resultado altamente positivo” de los procedimientos.

La ministra de Seguridad planteó que estas causas se enmarcan en “la rotura del tejido social”: “Primero el acceso a la información que tenemos en San Luis, que es muy positivo sin lugar a dudas, pero el peligro a los que nos dispone a través de un delito que eleva sumamente la sensibilidad de cualquier persona, como es el tema de la pornografía infantil”.

La fiscal Córdoba explicó que la causa se originó en la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos en Buenos Aires, a cargo de Daniela Dupuy, que junto con el Centro de Investigaciones Iniciales de la Ciudad Autónoma, realizan monitoreos constantes sobre el tráfico de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. “Una vez que detectan y determinan a qué jurisdicción corresponde la IP, es cuando remiten a Procuración el informe”, indicó.

En relación a los delitos, puntualizó que se pueden encuadrar en “tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, también en difusión, publicación de material de abuso de niños, niñas y adolescentes. Y puede estar agravado cuando son menores de los 13 años”.

Entre los elementos secuestrados mencionó dispositivos de almacenamiento, celulares, notebooks, netbooks, discos rígidos, pendrives, DVDs. Córdoba adelantó que buscarán determinar desde cuándo vienen traficando material de abuso sexual infantil.

En relación al tipo de comercialización, el integrante de Delitos Complejos, David Fuentes, especificó que “es muy variado”: “En esta oportunidad, en este operativo, son variados. Puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de descargas como, por ejemplo, suelen ser películas en sitios ilegales, también a través de esos métodos son diferentes tecnologías. No es exclusivamente un modo de traficar la información sino de que en esta oportunidad nuestros objetivos están variados entre todos los tres tipos de diferentes tecnologías”.