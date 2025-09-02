El BLP inaugura «antes de fin de año» una nueva sucursal en San Luis

El presidente del Banco de La Pampa (BLP), Alexis Iviglia, anunció que “antes de fin de año” quedará inaugurada y comenzará a funciona la nueva sucursal en la ciudad de San Luis. “Pronto habrá novedades, ya tenemos la fecha estimada de inauguración que aún no adelantaré y antes de fin de año estaremos con las puertas abiertas en San Luis”, confirmó ayer en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado indicó que la entidad bancaria mixta pampeana ya tiene el edificio arrendado desde “hace un tiempo”, y “está en obra” el edificio que se encuentra “en el casco histórico de San Luis”. “Estamos preparando una locación respetando la valoración histórica del edificio”, detalló.

Iviglia explicó que aún no revela la fecha de inauguración porque “siempre es difícil el proceso de preparar una construcción para funcionar como banco”.

“En su momento anunciamos Río Cuarto y San Luis, y vamos concretando ese plan estratégico de expansión hacia el norte de nuestras locaciones actuales”, dijo. En ese plan estratégico se estableció fortalecer la presencia del BLP “en un radio de 500 kilómetros alrededor de Santa Rosa”.

“Estábamos apenas en el sur de Córdoba, ahora ya estamos en Río Cuarto, vamos a abrir en San Luis, estamos en el Valle de Río Negro y Neuquén, y tenemos casi 15 lugares en provincia de Buenos Aires. Después de la apertura de San Luis vendrán otras etapas para seguir trabajando sin prisa pero sin pausa, con los cuidados del caso porque atravesamos un momento que amerita ser prudente en la toma de decisiones, pero seguramente el plan estratégico de expansión seguirá adelante”, anticipó.

-Iviglia, ¿hacia dónde apuntan las futuras etapas del plan de expansión?

-Lo que alguna vez se miró fue continuar trabajando en el sur de Córdoba, seguir haciendo pie en San Luis también hay dos centros importantes que son la capital y Villa Mercedes. Por ahí viene el concepto del plan estratégico.