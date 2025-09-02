El BLP lanzará promociones para los remates de reproductores y vientres de cabañas y exposiciones

El BLP lanzará promociones “con tasas razonables y plazos de 240 días” para los remates de reproductores de las cabañas pampeanas y el circuito de exposiciones en el norte de La Pampa y sur de Córdoba, que se extienden desde fines de agosto hasta fines de octubre o principio de noviembre. “Usualmente tenemos algunas promociones para esta segunda parte del año que están relacionadas con los remates de reproductores y vientres de las cabañas y exposiciones rurales”, dijo Iviglia en Radio DON 101.5 Mhz.

“Habíamos definido algunas promociones de la Tarjeta Caldén Agraria, pero las tuvimos que modificar un poco porque así lo impusieron las condiciones del mercado, porque –los eventos ganaderos y agropecuarios- se extienden desde fines de agosto hasta fines de octubre o principio de noviembre, pero tenemos una tasa razonable con un plazo importante de 240 días para las compras”, anunció.

“Las promociones terminan acompañando un poco el proceso de remates dentro del marco de incertidumbre que tenemos, porque hoy puedo decir cómo están hoy, pero quizás mañana lo tenemos que cambiar. Pero como siempre el objetivo es acompañar a un sector muy importante de la economía de La Pampa”, destacó.

Iviglia indicó que las promociones ya estarán vigentes para el próximo fin de semana que se desarrollará la Exposición de General Pico, y después tendrá continuidad en el sur de Córdoba, y las exposiciones de Realicó, Expo Castex y termina en Santa Rosa en octubre. “Tenemos cinco o seis exposiciones en un plazo de un mes y medio o dos meses”, resaltó.

También enfatizó que el gobernador Sergio Ziliotto “le dio una gran potencialidad” al programa Compre Pampeano, y actualmente “es una de las principales herramientas de ventas de varias empresas”. “Algunas empresas con las ventas realizadas en Expo Agro tienen más de medio de trabajo asegurado”, aseguró Iviglia.

“Hace pocos días estuvimos reunidos con los dirigentes de Unilpa para comenzar a trabajar para la próxima Expo Agro que será en marzo del año próximo, porque como ocurrió también con la Expo Pymes, porque las promociones del BLP fueron muy beneficiosas para el sector productivo”, concluyó.