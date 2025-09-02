martes 2, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

La serie de Moria Casán ya tiene su elenco oficial: quiénes la personificarán?

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Serie de moria casan.jpg 1480801792

Netflix compartió el primer adelanto de la esperada serie sobre la vida de Moría Casan y reveló el nombre de las actrices elegidas para personificar a la “One” en la pantalla chica. Con un video difundido en redes sociales, la icónica vedette posó junto a las mujeres que se pondrán en su piel. 

Che Netflix on Instagram: «Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One ❤️‍🔥»

“Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One”, escribió Che Netflix junto al video. 

De esta forma se conoció que Sofía Gala, hija de Casan, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de llevar a Casan al estrellato mundial con la serie producida por About Entertainment y Netflix.

La lengua karateka expresó su felicidad ante los nombres elegidos para interpretarla, destacando el rol de su hija: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”.

Y agregó: “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 1setiembreFiestadelagricultor2025 julio2025Elyerua remate1Sancorseguros agosto2025Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com