Murió un entrenador en Santa Rosa: Conducía un auto, se descompensó, chocó un rodado y se incrustó en una casa

El reconocido ex jugador y director técnico, Raúl Mansilla, falleció –este martes- mientras conducía su auto que chocó contra una vivienda ubicada en Bolivia y Delfín Gallo del barrio Fitte de Santa Rosa.

De acuerdo con fuentes policiales, el histórico jugador de General Belgrano campeón de 1976, circulaba a las 11 horas, a bordo de su auto Chevrolet Onix por la calle Bolivia de suroeste a noreste.

En ese momento, Mansilla, de 69 años, se descompensó y chocó contra otro automóvil que estaba estacionado en la vera sur de la Bolivia.

«El Chevrolet Onix luego al llegar a la esquina de la calle Delfín Gallo chocó contra el frente de una casa ubicada en la vera norte de la esquina citada», dijeron las fuentes policiales.

Los voceros de las fuerzas de seguridad ampliaron: «En el interior del auto estaba el conductor, Raúl Mansilla, recostado sobre los asientos, sin signos vitales, por lo que al notar que el vehículo estaba cerrado procedimos a romper el cristal trasero del auto».

El frente de la casa resultó con destrozos sobre todo en el tapial delantero.

Los agentes policiales le efectuaron maniobras de RCP y un equipo del SEM trasladó a Mansilla al hospital René Favaloro pero los intentos fueron en vano ya que estaba sin vida.

TRAYECTORIA

Mansilla integró el plantel de primera de aquel General Belgrano campeón junto a los hermanos Gustavo y Miguel Díaz, Hugo Pérez y Chachi García entre otros.

Tras su paso como jugador, Mansilla fue entrenador de las inferiores y del equipo de primera de Atlético Santa Rosa. De hecho, el nombre del Gym del Mateo Calderón lleva su nombre.

Familiares, amigos y conocidos lamentaron el fallecimiento de Mansilla a través de las redes sociales.

«Lamentable noticia, el futbol de La Pampa de duelo, Raúl Ángel Mansilla falleció hace escasos minutos. El futbol pampeano hoy llora por un grande de verdad, como persona, amigo y como hacedor de pibes.QEPD, amen», escribió Miguel Díaz.