Productores recibieron $ 100 millones de ANR para manejo del bosque nativo

Funcionarios de la Dirección General de Recursos Naturales entregaron Aportes No Reembolsables (ANR) a 10 productores pampeanos, en el marco de la Ley Nacional de Bosques N° 26331, correspondientes a la convocatoria 2023. Se trata de 100 millones de pesos para continuar con las tareas en el bosque pampeano.

Como en cada entrega estuvo presente la ministra de la Producción, Fernanda González, quien destacó una vez más esta política que se viene implementando desde hace varios años que tiene que ver con “la intervención del bosque de forma planificada, garantizando de esta manera su conservación y producción sustentable, lo cual viene reflejando resultados favorables que avalan la continuidad de dichos trabajos a través de los Planes de Manejo Plurianuales”.

Por su parte, el director general de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón, comentó que en esta entrega de fondos «se realizó una presentación de las intervenciones a llevar a cabo, como de los requisitos a cumplir en cuanto a las rendiciones”, pero además los productores “dieron su opinión y su parecer respecto de cómo les cambió diametralmente la recepción de sus campos en cuanto a la aptitud ganadera, y los nuevos aprovechamientos que pudieron concretar”.

El funcionario recordó que la finalidad de los aportes consiste como siempre, en intentar “abrir el bosque y hacer las intervenciones necesarias para que sea más productivo y pensando en la preservación”.

Finalmente, recalcó que algunos productores recibieron estos fondos por primera vez, mientras que otros ya obtuvieron sus POAs (Planes Operativos Anuales) en varias oportunidades. “Muchos de ellos ampliaron dichos fondos de forma particular para continuar con las intervenciones, lo que nos demuestra que las tareas están dando resultados”, destacó.

Los interesados pueden obtener más información comunicándose con la Dirección General de Recursos Naturales, a los teléfonos 2954 -292468 /455384.