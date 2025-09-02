Sacachispas se burló por la censura de los audios de Karina Milei y explotó en redes sociales

En medio del escándalo que atraviesa el Gobierno argentino producto de la difusión de audios de Diego Spagnuolo que comprometen a allegados al presidente Javier Milei, Sacachispas volvió a aparecer en redes sociales para bromear sobre la medida judicial que frena la transmisión de dichos audios.

Por orden de la Justicia Federal, se prohibió a los medios y periodistas informar acerca de las supuestas coimas atribuidas al gobierno por presunta “privacidad institucional”. En los audios, Spagnuolo detalló que fueron un 3% para Karina Milei, un 1% para una “operación extraña” y un 8% mensual que oscila entre 500.000 y 800.000 dólares.

Ante esto, el “Lila”, a través de su cuenta oficial de X, ironizó sobre la nueva medida tomada de cara al duelo ante Acassuso, que tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a partir de las 15:30 en el marco de la duodécima fecha de la Primera B Metropolitana.

Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado.



Atte. El CM— Sacachispas (@SacachispasOK) September 2, 2025

“Le informamos a todos los medios deportivos que si el viernes no le ganamos a Acassuso, no podrán informar el resultado. Atte. El CM”, fue la publicación de la institución de Villa Soldati en la plataforma digital.

Además, el pasado viernes, realizó un chiste con el mensaje: “Nos desapareció el 3… Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila”. Con ironía, hicieron referencia al jugador número 3 del equipo, al que borraron su apellido de la foto, replicando así la sensación de “desaparición” del número, en la previa del empate 1-1 ante Brown de Adrogué.

Nos desapareció el 3….Estos son los 11 para hoy. Vamos Lila 💜💪 pic.twitter.com/bdQvwVxbiE— Sacachispas (@SacachispasOK) August 29, 2025

Por otro lado, mientras la Justicia investiga al entorno más cercano del Presidente por denuncias de corrupción, los hinchas de Sacachispas y fanáticos de la oposición celebraron la picardía tuitera del club.