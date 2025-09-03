All Boys goleó a Alvear FC y ganó la Copa de Campeones 2025 de La Pampa

All Boys se quedó anoche con la Copa de Campeones «Provincia de La Pampa», luego de golear por 4 a 1 a Alvear FBC en el partido final del triangular que disputaron los tres campeones de las ligas de fútbol provinciales. Con dos goles de Mariano Nagore, figura de la cancha, y los restantes de Ramiro Fredes y Bruno Cabral, el Auriazul se recuperó del traspié que había sufrido en Alpachiri por la derrota 1-0 ante el Depo.

Al Azul -que en la apertura del triangular había superado a Alpachiri 2 a 0- descontó en el final por intermedio de Ibrahim Miño Aravi, y terminó con dos menos por las expulsiones de Agustín Alvarez y Yael Ferreyra.

All Boys fue más anoche en el estadio Dr. Ramón Turnes, donde supo aprovechar sus momentos ante un Alvear FBC dubitativo en defensa y sin convencimiento en el medio, dos sectores donde los locales siempre ganaron y desde donde edificaron su triunfo.

El campeón de la Liga Cultural terminó levantando la Copa de Campeones ante el titular de la Liga Pampeana, en un triangular que compartieron con el mejor de la Liga Regional Sureña y que promete tener continuidad el año próximo, con el campeón del Provincial como cuarto integrante. Por ahora, All Boys puede decir que es «el más campeón» de La Pampa.

Cierre a la altura.

La Copa de Campeones se cerró con el color que merecían los mejores de La Pampa. Encabezó el acto el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, junto a las autoridades de las ligas y de los clubes, los jugadores y la terna arbitral.

Además, se entonó el Himno Nacional Argentino y se guardó un emotivo minuto de silencio en homenaje a Raúl Mansilla.