Comenzó el juicio a ocho imputados por un abigeato de 38 novillos en General Acha

En General Acha comenzó el debate oral por un caso de abigeato agravado que involucra a ocho imputados acusados del robo de 38 novillos, en una causa que demandó un arduo trabajo de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción Judicial.

EL HECHO

El hecho se remonta a abril de 2023, cuando en un potrero de 87 hectáreas de un predio rural de General Campos se constató que faltaban unos 38 animales de un lote de 128 novillos Aberdeen Angus los cuales rondaban entre 300 a 350 kilos.

Según se constató en la investigación, el hecho ocurrió entre la noche del domingo 16 y la madrugada del lunes 17, cuando los vacunos fueron cargados en un camión Mercedes Benz con chasis y acoplado. Posteriormente, los animales fueron marcados y “blanqueados”, hasta ser entregados a un productor de Ataliva Roca. En ese predio rural fueron finalmente secuestrados la totalidad de los animales sustraídos.

EL DEBATE

El juicio se desarrolla en el SUM de la Unidad Regional III de General Acha —ubicada en calle Balcarce, entre Pasaje del Sol y Don Bosco— y estará presidido por los jueces de audiencia que conforman el Tribunal: Raúl Adrián Míguez Martin, Gastón Boulenaz y Daniel Alfredo Sáez Zamora.

Las primeras tres audiencias fueron fijadas para los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre, en horario de 8:30 a 14:30. El debate continuará la semana próxima con cuatro audiencias más, previstas para el lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de septiembre.

EQUIPO FISCAL

La acusación está a cargo de un equipo conformado por la fiscal sustituta de la III Circunscripción del Ministerio Público Fiscal y Héctor David López Virginia Antón.

También participa el fiscal a cargo de la Fiscalía temática de Delitos Rurales y Conexos, Oscar Alfredo Cazenave. Cabe destacar que la integración fue dispuesta mediante resolución del procurador general del Ministerio Público de La Pampa, Mario Bongianino.