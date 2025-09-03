Comuna pampeana incorporó a «Tita» y «Tito», dos vehículos eléctricos

Los vehículos sustentables estarán destinados a tareas de limpieza y mantenimiento del espacio público. Las autoridades municipales hoy entregaron las unidades a los trabajadores municipales en la plaza San Martín, e indicaron que impulsa una flota pública más sustentable.

“Tita” y “Tito”, son las nuevas unidades que, desde hoy, forman parte de la flota de vehículos y utilitarios de la Municipalidad de Santa Rosa. Además, entregaron a los trabajadores, dos camiones volcadores para tareas que ejecuta la Planta de Asfalto y el mantenimiento de calles.

MOVILIDAD ELÉCTRICA, INNOVACIÓN Y CUIDADO AMBIENTAL

“Tita” y “Tito” tienen estas nominaciones más amigables para que la ciudadanía las identifique rápidamente. Estos primeros vehículos sustentables incorporados por el municipio son 100% eléctricos, no generan emisiones contaminantes, producen menos ruido y reducen los costos operativos. Además, optimizan la gestión de servicios urbanos y mejoran el funcionamiento operativo de la Planta de Asfalto.

– “Tita” es una barredora eléctrica que dispone de cepillos para limpiar superficies, tanque de agua de 150 litros y un contenedor de residuos de 180 litros. También, cuenta con un sistema de spray que permite aspirar, hidrolavar calles y veredas, y reducir el polvo durante la limpieza. “Tita” será utilizada para mantener limpia la semipeatonal y la plaza San Martín.

– “Tito” es un vehículo eléctrico que cuenta con capacidad de carga de 500 kilos, autonomía de 100 kilómetros, velocidad máxima de 45 km/h, tablero digital y cámara de retroceso. Sus principales características: es compacto, seguro, e ideal para el traslado en las calles de Santa Rosa.

CUIDADO DE CALLES

Paralelamente, el municipio incorporó dos cajas volcadoras de 8 toneladas marca Scorzza sobre camiones VW 17/220, que serán claves para el funcionamiento de la Planta de Asfalto, ya que permiten transportar insumos de manera rápida y segura; avanzar en la eficiencia del servicio de bacheo municipal y en obras que tengan que ver con el pavimento y el mantenimiento de calles en la capital pampeana.

Además, las cajas volcadoras permiten cargar y trasladar materiales como tosca, tierra y desechos de obras, a la vez que son de utilidad para reforzar tareas en cuencos pluviales y en el mantenimiento de calles de tierra.

UNA APUESTA AL FUTURO

Con estas incorporaciones, la capital pampeana reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la eficiencia en los servicios públicos y el cuidado del medio ambiente.

La apuesta por vehículos eléctricos y equipamiento de última generación es parte de un proceso integral que busca garantizar mejores condiciones de vida para vecinas y vecinos, consolidando a Santa Rosa como una ciudad más ordenada, moderna y sustentable.