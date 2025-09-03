Docente iba a dar clases en Puelén y chocó en la ruta nacional 151: Hay dos hospitalizados

Un automóvil conducido por una docente y una camioneta que se dirigía a Añelo, protagonizaron un choque frontal en el kilómetro 184 de la ruta nacional 151. Los conductores fueron trasladados al Hospital “Jorge Ahuad” de 25 de Mayo, con heridas “de diversa consideración”.

El siniestro se produjo aproximadamente a las 14 horas. La docente de 25 de Mayo se dirigía a dar clases en Puelén, publicó Radio Genesis.

La docente circulaba desde 25 de Mayo hacia Puelén por la ruta nacional 151, y la camioneta iba desde Victorica hacia Añelo, circulando en sentido opuesto.

Como resultado del impacto, ambos conductores sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde reciben atención médica”.

Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades policiales y judiciales.