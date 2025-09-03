El Torneo Provincial 2025 comenzó con un empate en Santa Rosa

Deportivo Mac Allister empató 1 a 1 con Costa Brava de General Pico, en el estadio Semillero Pampeano de Santa Rosa. Este fue el partido inaugural del Torneo Provincial “Alberto Mario Jorge”.

Los piquenses manejaron la pelota, pero no pudieron con el equipo santarroseño. El desarrollo el juego fue con mucho ritmo y terminaron repartiendo puntos.

Matías Sosa puso en ventaja a Deportivo Mac Allister, y Tobías Gómez igualó para los costeros.

El partido fue válido por la Zona B, que se completa –el domingo- con el partido que disputarán Atlético Santa Rosa y Alvear FC.