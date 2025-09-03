Estudiantes pampeanos tendrán servicio odontológico gratuito en Córdoba

La Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba sumó un servicio odontológico gratuito para las y los estudiantes pampeanos que residen en esa ciudad mediterránea. El consultorio está a cargo de la odontóloga Eva Dirassar. El anuncio fue realizado por Dino Gorosito, director general de Casas de la Juventud de la Provincia de La Pampa.

“Este nuevo servicio se suma a todos los que ya venimos sosteniendo y siempre mejorando. Damos respuesta a una demanda creciente y lo pudimos concretar. Atravesamos momentos difíciles, pero que con gestión como la que lleva adelante el gobernador Sergio Ziliotto, logramos hacerlo realidad. No es el mercado, es el Estado y nuestro gobernador”, dijo el funcionario.

Detalló que las consultas se atenderán en Boulevard Illía al 68, por medio de turnos solicitados a través del mail: [email protected] .

Gorosito destacó el compromiso y las gestiones que llevó adelante el Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez. “Es un orgullo poder contar con un Estado provincial que además de presente es eficiente y cada vez intenta cumplir más con las demandas de cada pampeano y cada pampeana, y en este caso particular con nuestros y nuestras estudiantes que sabemos no pasan momentos fáciles, a veces tienen que reinventarse e incluso se les dificulta y hace muy costoso poder acceder a servicios de salud de tal magnitud”, dijo.

“El apoyo de la gestión ministerial fue y es constante, lo mismo que las respuestas dadas”, concluyó.