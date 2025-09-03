Feria de Ciencias 2025: Más de 140 trabajos se presentaron en Santa Rosa

“La verdadera fiesta del conocimiento de la educación pampeana”, expresó la ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, en el acto de apertura en el SUM de la Escuela 95 de Santa Rosa. Participaron más de 420 estudiantes con más de 140 trabajos escolares, y los estudiantes, docentes, familias y comunidad recorrieron los stands entre las 9 y 15.30 horas.

En el inicio del evento, la ministra estuvo acompañada por el secretario de Trabajo y Promoción, Marcelo Pedehontaá; y la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Iris Labourie, entre otras autoridades educativas y del Ministerio de la Producción.

“Con mucha expectativa, hoy cerramos la Feria Provincial. Se realiza hace treinta y cinco años consecutivos, una política pública que se sostiene a lo largo del tiempo. La verdadera fiesta del conocimiento de la educación pampeana, los proyectos son producto del trabajo diario que llevan a cabo las escuelas”, expresó Feurschvenger.

“Se desarrollaron más de cuatrocientas ferias escolares, hay mucha dedicación por parte de estudiantes, docentes, directivos y coordinadores/as. También de las familias, quienes acompañan permanentemente estas propuestas. Tanto en General Pico como en Santa Rosa, transmitimos en vivo las Ferias a través de nuestro canal de streaming, para nosotros es una innovación. Además de mostrar trabajos temáticos, se ponen en juego la oralidad, la expresión, la escritura, todo lo que se trabaja durante el año en las escuelas”, resaltó Feuerschvenger.

Este año, las temáticas se basaron en los siguientes ejes: ciencias, tecnología, ingeniería, arte, matemática y alfabetización. La Feria Nacional se concretará durante los meses de octubre y noviembre de este año en distintos puntos del país.



RECORRIDA VIRTUAL

Los interesados pueden acceder a visualizar las eventos que se desarrollaron en General Pico y Santa Rosa.

Feria Provincial de Ciencias, Arte y Tecnología 2025 – General Pico: https://www.youtube.com/watch?v=fHIuub7y7zE

Feria Provincial de Ciencias, Arte y Tecnología 2025 – Santa Rosa: https://www.youtube.com/watch?v=nFWyGShuerA