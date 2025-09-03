miércoles 3, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Fiesta del Agricultor 2025: Dos jornadas con variadas actividades y espectáculos artísticos

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Fiestadelagricultor carroza setiembre2023

En el Auditorio del Centro Mesadur se anunció una nueva edición de la Fiesta Provincial del Agricultor, que se desarrollará, el 6 y 13 de setiembre, en Arata.

La presidenta de la Cooperativa del Colegio Secundario de Arata y organizadora de la celebración, Marcela Heck, informó las actividades que se desarrollarán durante ambas jornadas.

117aniversario fila3

“Agradecemos que nos hayan permitido un espacio para poder promocionar nuestra Fiesta dentro de ámbito tan importante y destacado para la Cultura provincial como es Medasur”

“Estamos abocados a la organización de la 26° Fiesta Provincial del Agricultor, un evento muy representativo para los aratenses y pampeanos. Cada año es un nuevo desafío y nos enorgullece homenajear a los productores agropecuarios de toda la Provincia”, continuó.

DOS JORNADAS

“Este año la Edición de la fiesta se desarrollará en dos jornadas. Una parte artística cultural con enfoque de artistas pampeanos, con la apertura el sábado 6 del Ballet Antu-Kiyen, la Compañía Fusión Pampa, Thiago Baronio, El Entrevero y Fer Pereyra”, detalló Heck.

Fiestadelagricultor presentacion medasur 3setiembre2025

“La segunda parte de la celebración será el sábado 13 con el desfile de carrozas realizadas por alumnos y profesores del Colegio Secundario de la localidad y culminando con la presentación de Roman Ramonda y Lu Irigoyen”, concluyó.

“FOMENTO CULTURAL”

En la presentación estuvieron presentes además la subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans, y Patricia Leto, coordinadora de Cultura Municipal.

“Desde Cultura estamos muy contentos de esta realización, porque sabemos muy bien la importancia de esta Fiesta del Agricultor y lo que implica para la Provincia, el sector productivo y toda la economía que hay en torno a esto”, dijo el secretario Pablo Lucero.

“Estamos contentos de poder acompañar esta celebración con una nutrida grilla de artistas, estamos siempre sosteniendo, hacemos fomento cultural”, agregó.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Refrigeradossantiago 1setiembreSancorseguros agosto2025Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Fiestadelagricultor2025 julio2025
Elyerua remate1