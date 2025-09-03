Fiesta del Agricultor 2025: Dos jornadas con variadas actividades y espectáculos artísticos

En el Auditorio del Centro Mesadur se anunció una nueva edición de la Fiesta Provincial del Agricultor, que se desarrollará, el 6 y 13 de setiembre, en Arata.



La presidenta de la Cooperativa del Colegio Secundario de Arata y organizadora de la celebración, Marcela Heck, informó las actividades que se desarrollarán durante ambas jornadas.

“Agradecemos que nos hayan permitido un espacio para poder promocionar nuestra Fiesta dentro de ámbito tan importante y destacado para la Cultura provincial como es Medasur”

“Estamos abocados a la organización de la 26° Fiesta Provincial del Agricultor, un evento muy representativo para los aratenses y pampeanos. Cada año es un nuevo desafío y nos enorgullece homenajear a los productores agropecuarios de toda la Provincia”, continuó.

DOS JORNADAS

“Este año la Edición de la fiesta se desarrollará en dos jornadas. Una parte artística cultural con enfoque de artistas pampeanos, con la apertura el sábado 6 del Ballet Antu-Kiyen, la Compañía Fusión Pampa, Thiago Baronio, El Entrevero y Fer Pereyra”, detalló Heck.

“La segunda parte de la celebración será el sábado 13 con el desfile de carrozas realizadas por alumnos y profesores del Colegio Secundario de la localidad y culminando con la presentación de Roman Ramonda y Lu Irigoyen”, concluyó.

“FOMENTO CULTURAL”

En la presentación estuvieron presentes además la subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans, y Patricia Leto, coordinadora de Cultura Municipal.

“Desde Cultura estamos muy contentos de esta realización, porque sabemos muy bien la importancia de esta Fiesta del Agricultor y lo que implica para la Provincia, el sector productivo y toda la economía que hay en torno a esto”, dijo el secretario Pablo Lucero.

“Estamos contentos de poder acompañar esta celebración con una nutrida grilla de artistas, estamos siempre sosteniendo, hacemos fomento cultural”, agregó.