Lanzaron la parte 2 de la segunda temporada de “Merlina”

La segunda temporada de «Merlina» (Wednesday), con Jenna Ortega, es un éxito en Netflix, que ahora estrenó la parte dos, con los nuevos capítulos que funcionan como conclusión. La exitosa serie que sigue a la icónica hija mayor de la Familia Addams es furor en la plataforma de streaming.

Esta comedia de misterio juvenil, que cautivó a la audiencia con su atmósfera gótica y el ingenio de su protagonista, profundizará en las aventuras de Merlina durante sus años estudiantiles.

La segunda entrega, que ya se anticipa con un enfoque más oscuro y la incorporación de nuevos rostros al elenco, busca mantener el magnetismo del personaje y explorar aún más sus complejidades.

De qué trata “Merlina”

Expulsada de su anterior escuela tras un incidente con pirañas en la piscina para vengar a su hermano Pericles, Merlina es enviada por sus padres, Homero y Morticia, a la academia donde ellos mismos estudiaron. Aunque al principio se muestra reacia, Merlina se ve envuelta en una serie de misterios sobrenaturales que afectan a la escuela y a la comunidad local. La trama la lleva a investigar una monstruosa ola de asesinatos, mientras intenta dominar sus recién descubiertos poderes psíquicos y resolver un misterio que involucra el pasado de sus propios padres, ocurrido 25 años atrás.

La serie, con la dirección de Tim Burton en varios episodios, mantiene la estética gótica y el humor negro característicos de la Familia Addams, pero con un enfoque en la vida adolescente y los desafíos de Merlina para encajar (o no) entre sus compañeros «marginados» y «excluidos».