Ocho localidades serán sedes de la Araucanía 2025: En Castex, se utilizarán tres estadios

La Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa confirmó detalles organizativos de los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se disputarán desde el 6 al 12 de diciembre en nueve localidades pampeanas.

Debido a que Tierra del Fuego suspendió los Juegos de la Araucanía por la crisis económica que atraviesa el país, La Pampa tomó la posta y decidió hacer un esfuerzo para que la competencia que reúne a las seis provincias patagónicas y las siete regionales de Chile se puedan realizar.

Tras analizar uno por uno los escenarios disponibles, las plazas hoteleras y en busca de que los Juegos de la Araucanía también lleguen al interior de la provincia, las sedes a utilizarse en cada uno de los deportes son las siguientes:

-El ciclismo competirá en el circuito del Autódromo Provincia de La Pampa, en Toay, en donde se realizarán las distintas pruebas, que tendrán lugar durante cuatro jornadas.

-La natación tendrá como escenario por primera vez el natatorio municipal de Miguel Riglos.

-Eduardo Castex recibirá al vóley masculino en las canchas de Racing Club, Club Estudiantil y el SUM de los colegios Manuel Belgrano y Licenciado Hugo Peinetti.

-En General Pico (Costa Brava, Cultural Argentino, Pico FBC, Sportivo Independiente y Ferro Carril Oeste), la segunda ciudad más importante de la Provincia, se jugarán los encuentros de fútbol femenino.

-En las localidades de Ataliva Roca, General Acha y Quehué jugará el vóley femenino, en una zona que esta disciplina desde hace años viene teniendo un importante desarrollo.

-Además, General Acha también fue nombrada sede del básquetbol femenino.

-En Santa Rosa jugarán el básquetbol masculino (en las canchas de Estudiantes, Polideportivo Butaló y General Belgrano), el fútbol masculino (All Boys, Mac Allister, Belgrano y Atlético Santa Rosa), el judo en ambas ramas (SUM de la Escuela 95) y el atletismo (pista de solado sintético).