jueves 4, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

UNLPam: La nómina de graduados que reciben sus diplomas en Santa Rosa y General Pico

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Unlpam diplomas colaciongrado 5julio2023

En el marco de la celebración del 67° Aniversario de Creación de la UNLPam, este jueves 4 se efectuarán los actos académicos de colación en las sedes General Pico y Santa Rosa. Ambas ceremonias serán presididas por el Rector, Oscar Daniel Alpa y decanos de las facultades.

En el Auditorio Facultad de Ciencias Veterinarias de General Pico, a las 12 horas, se desarrollará el  acto para los graduados de las Facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Veterinarias e Ingeniería.

En tanto, en el Aula Magna de Santa Rosa, a las 18 horas, se realizará el acto para graduados de las Facultades de Agronomía, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Jurídicas, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Humanas.

GENERAL PICO – LISTADO DE GRADUADAS/OS

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

TÍTULO: Profesor/a en Ciencias de la Educación

LOPEZ, Ivana Ivon

TÍTULO: Profesora en Educación Primaria

CORREA, Maria Belen

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

TÍTULO: Médico/a Veterinario/a

BIONDI, Giuliana Eva

BUETI, Bruno

BURGOS, Maria Laura

CABRAL, Yamila Florencia

CARMONA, Agustín

KAPITULA, Bladimir

RAUSCH, Franco Nelson

FACULTAD DE INGENIERÍA

TÍTULO: Analista Programador/a

CENICERO, Joaquin

DI GRAZIA, María Gabriela

MANSILLA, Daniel

MELCHOR, Leo Nicolás

ORONAS, Melani Abigail

SANCHEZ SOTO, Maria Florencia

TÍTULO: Ingeniero Electromecánico

GALLO, Juan Ignacio

TÍTULO: Ingeniero/a Electromecánico/a con orientación en Automatización Industrial

ARMITANO, Luciano Valentín

BARRIO, Camila Marianela

CASETTA, Nicolas

LABARRE, Facundo

RAVIDA BELTRAMO, Emiliano

VIGNA BENITO, Valentín

TÍTULO: Ingeniero en Sistemas

SILVERA, Nicolás Omar

VAZQUEZ COGO, Mauricio Daniel

SANTA ROSA – LISTADO DE GRADUADAS/OS

FACULTAD DE AGRONOMÍA

TÍTULO: Ingeniero/a Agrónomo/a

AIMAR MAZZUCCHI, Agustina

LUISETTI, Santiago

TÍTULO: Magíster en Producción Agropecuaria en Regiones Semiáridas

KUHN, Nuria Vanina

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

TÍTULO: Enfermero/a Universitario/a

ARIAS, María De Los Angeles

BALDA, Guadalupe Agustina

BALLADARES ALBORNOZ, Paula Nahir

BELIZ, Damián Agustin

CACEREZ, Jesus Alexis

CONTERNO, Marcos Exequiel

EBERTZ GIAVEDONI, Jazmin

ESCOBAR, Marisa

FACAL, Luz Maylen

FERREYRA OROZCO, Brenda Anabella

FREDES, Romina Luz

FUENTES, Maria Virginia

GOMEZ, Marcelo Damián

GRASMAN, Brenda María

HOLZMAN, Agustina Victoria

MENDOZA, Lara Elizabeth

ORDOÑEZ, Rocío Luján

PANTOJA LOPEZ, Adriana Cecilia

PERALTA MARTINEZ, Ariadna Solange

PEREYRA, Maria Valeria

QUICHU, Gabriela Anabel

TÍTULO: Licenciada en Enfermería Universitaria

GIMENEZ, Mónica Graciela

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

TÍTULO: Abogado/a

ALIAS, Esteban Yamil

DISTEFANO, Carla Sabrina Luján

HECKER LABRIOLA, Josefina

MARTIN FOLMER, Carolina Anahi

MORMONT, Milagros Magalí

OLGUÍN, Romina Liz

ORFILA, Myriam Adriana

ROBLES, Aileén

ROSSI, Gianluca

RUBIRA, Anahí Geraldine

SALLAGO, Sofía

TÍTULO: Contador/a Público/a

GAMOS, Jorge Alan

MIRANDA, Jaqueline

PASCUAL, Valeria Noemí

TÍTULO: Licenciado en Administración con orientación en Emprendedurismo

GUERRA VIDAL, Esteban Pedro

TÍTULO: Procurador/a

HAPPEL WEILL, Rodrigo

LEONAR GIMENEZ, Aldana Paula

MARTIN, Nicolás

PEREZ, Genaro Leon

RAMOS, Sofía Beatríz

SALLAGO, Sofía

ZALABARDO, Mía

TÍTULO: Técnico/a Universitario/a Administrativo/a Contable Impositivo/a

ONDANO, Ignacio

PUHL, María José

TÍTULO: Especialista en Administración y Control Público

IRASTORZA, Leonela Estefania

MENDEZ, Marcela Alejandra

TRECCO, Ruth Lorena Natalia

TÍTULO: Especialista en Derechos Humanos

RUBIN, Flavia Yanet

TÍTULO: Especialista en Trabajo Social Forense

LLORET, María Daniela

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

TÍTULO: Profesora en Ciencias Biológicas

SAGARDIA VERGARA, Florencia Marina

TÍTULO: Profesor/a en Matemática

FIGUEROA, Roberto Matías

MOYANO, Carla Lujan

TÍTULO: Magíster en Enseñanza en Escenarios Digitales

LARDONE, Paola Larisa

MINETTI, Yamila Soledad

RAMIREZ, Ricardo Horacio

SORIANO GARCÍA, Lucía Belén

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

TÍTULO: Licenciada en Historia

IACONIS SERRAINO, Estrella Belén

SAN MARTÍN, María Victoria

TÍTULO: Licenciada en Lengua y Literatura Inglesa

MULLER, María Magdalena

TÍTULO: Profesora de Letras

GUIÑAZÚ, Natalia Belén

STARCK CUFFINI, Andrea Romina

TÍTULO: Profesora en Historia

STELLA, Daiana

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Refrigeradossantiago 1setiembreElyerua remate1Antar banner abril2025Sancorseguros agosto2025Fiestadelagricultor2025 julio2025Cospecltda banner abril2025 400x300