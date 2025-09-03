UNLPam: La nómina de graduados que reciben sus diplomas en Santa Rosa y General Pico

En el marco de la celebración del 67° Aniversario de Creación de la UNLPam, este jueves 4 se efectuarán los actos académicos de colación en las sedes General Pico y Santa Rosa. Ambas ceremonias serán presididas por el Rector, Oscar Daniel Alpa y decanos de las facultades.
En el Auditorio Facultad de Ciencias Veterinarias de General Pico, a las 12 horas, se desarrollará el acto para los graduados de las Facultades de Ciencias Humanas, Ciencias Veterinarias e Ingeniería.
En tanto, en el Aula Magna de Santa Rosa, a las 18 horas, se realizará el acto para graduados de las Facultades de Agronomía, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Jurídicas, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Humanas.
GENERAL PICO – LISTADO DE GRADUADAS/OS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
TÍTULO: Profesor/a en Ciencias de la Educación
LOPEZ, Ivana Ivon
TÍTULO: Profesora en Educación Primaria
CORREA, Maria Belen
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
TÍTULO: Médico/a Veterinario/a
BIONDI, Giuliana Eva
BUETI, Bruno
BURGOS, Maria Laura
CABRAL, Yamila Florencia
CARMONA, Agustín
KAPITULA, Bladimir
RAUSCH, Franco Nelson
FACULTAD DE INGENIERÍA
TÍTULO: Analista Programador/a
CENICERO, Joaquin
DI GRAZIA, María Gabriela
MANSILLA, Daniel
MELCHOR, Leo Nicolás
ORONAS, Melani Abigail
SANCHEZ SOTO, Maria Florencia
TÍTULO: Ingeniero Electromecánico
GALLO, Juan Ignacio
TÍTULO: Ingeniero/a Electromecánico/a con orientación en Automatización Industrial
ARMITANO, Luciano Valentín
BARRIO, Camila Marianela
CASETTA, Nicolas
LABARRE, Facundo
RAVIDA BELTRAMO, Emiliano
VIGNA BENITO, Valentín
TÍTULO: Ingeniero en Sistemas
SILVERA, Nicolás Omar
VAZQUEZ COGO, Mauricio Daniel
SANTA ROSA – LISTADO DE GRADUADAS/OS
FACULTAD DE AGRONOMÍA
TÍTULO: Ingeniero/a Agrónomo/a
AIMAR MAZZUCCHI, Agustina
LUISETTI, Santiago
TÍTULO: Magíster en Producción Agropecuaria en Regiones Semiáridas
KUHN, Nuria Vanina
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
TÍTULO: Enfermero/a Universitario/a
ARIAS, María De Los Angeles
BALDA, Guadalupe Agustina
BALLADARES ALBORNOZ, Paula Nahir
BELIZ, Damián Agustin
CACEREZ, Jesus Alexis
CONTERNO, Marcos Exequiel
EBERTZ GIAVEDONI, Jazmin
ESCOBAR, Marisa
FACAL, Luz Maylen
FERREYRA OROZCO, Brenda Anabella
FREDES, Romina Luz
FUENTES, Maria Virginia
GOMEZ, Marcelo Damián
GRASMAN, Brenda María
HOLZMAN, Agustina Victoria
MENDOZA, Lara Elizabeth
ORDOÑEZ, Rocío Luján
PANTOJA LOPEZ, Adriana Cecilia
PERALTA MARTINEZ, Ariadna Solange
PEREYRA, Maria Valeria
QUICHU, Gabriela Anabel
TÍTULO: Licenciada en Enfermería Universitaria
GIMENEZ, Mónica Graciela
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
TÍTULO: Abogado/a
ALIAS, Esteban Yamil
DISTEFANO, Carla Sabrina Luján
HECKER LABRIOLA, Josefina
MARTIN FOLMER, Carolina Anahi
MORMONT, Milagros Magalí
OLGUÍN, Romina Liz
ORFILA, Myriam Adriana
ROBLES, Aileén
ROSSI, Gianluca
RUBIRA, Anahí Geraldine
SALLAGO, Sofía
TÍTULO: Contador/a Público/a
GAMOS, Jorge Alan
MIRANDA, Jaqueline
PASCUAL, Valeria Noemí
TÍTULO: Licenciado en Administración con orientación en Emprendedurismo
GUERRA VIDAL, Esteban Pedro
TÍTULO: Procurador/a
HAPPEL WEILL, Rodrigo
LEONAR GIMENEZ, Aldana Paula
MARTIN, Nicolás
PEREZ, Genaro Leon
RAMOS, Sofía Beatríz
SALLAGO, Sofía
ZALABARDO, Mía
TÍTULO: Técnico/a Universitario/a Administrativo/a Contable Impositivo/a
ONDANO, Ignacio
PUHL, María José
TÍTULO: Especialista en Administración y Control Público
IRASTORZA, Leonela Estefania
MENDEZ, Marcela Alejandra
TRECCO, Ruth Lorena Natalia
TÍTULO: Especialista en Derechos Humanos
RUBIN, Flavia Yanet
TÍTULO: Especialista en Trabajo Social Forense
LLORET, María Daniela
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
TÍTULO: Profesora en Ciencias Biológicas
SAGARDIA VERGARA, Florencia Marina
TÍTULO: Profesor/a en Matemática
FIGUEROA, Roberto Matías
MOYANO, Carla Lujan
TÍTULO: Magíster en Enseñanza en Escenarios Digitales
LARDONE, Paola Larisa
MINETTI, Yamila Soledad
RAMIREZ, Ricardo Horacio
SORIANO GARCÍA, Lucía Belén
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
TÍTULO: Licenciada en Historia
IACONIS SERRAINO, Estrella Belén
SAN MARTÍN, María Victoria
TÍTULO: Licenciada en Lengua y Literatura Inglesa
MULLER, María Magdalena
TÍTULO: Profesora de Letras
GUIÑAZÚ, Natalia Belén
STARCK CUFFINI, Andrea Romina
TÍTULO: Profesora en Historia
STELLA, Daiana