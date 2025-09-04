Aprender a Gobernar 2025: Ganó un proyecto de inclusión de estudiantes con TEA de Intendente Alvear

Se trata de “Educar con Movimiento: Inclusión y Autismo en la Educación Física”, presentado por estudiantes del Instituto Heguy de la Sagrada Familia de la localidad de Intendente Alvear.

La iniciativa, impulsada por Alma López Aldecóa y Julieta Azat, bajo la coordinación de la profesora Mariana Pepa, tiene como objetivo capacitar a 20 docentes de Educación Física de Intendente Alvear y la región en estrategias pedagógicas y motrices inclusivas para trabajar con estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y dificultades sensoriales.

El proyecto propone jornadas presenciales, talleres prácticos y capacitaciones virtuales, además de la entrega de materiales didácticos accesibles y la creación de una red de acompañamiento entre docentes.

Con este trabajo, se busca garantizar el derecho a una educación física inclusiva, justa y accesible para todos los estudiantes, promoviendo la integración y la participación plena en el ámbito escolar.

“Pensamos en una capacitación que beneficie a nuestra localidad y a las localidades vecinas, estamos muy emocionadas de poder llevarlo a cabo”, expresó Alma López.

Por su parte, Julieta Azat destacó que el dinero del premio “lo vamos a utilizar en el abastecimiento de materiales necesarios. Una terapeuta ocupacional brindará capacitación gratuita a los docentes de Educación Física para que sepan cómo llevar adelante actividades con chicos con TEA”.

PROGRAMA EDUCATIVO

En esta edición se presentaron más de 120 proyectos de políticas públicas comunitarias elaborados por más de 300 jóvenes, de 36 instituciones educativas de 21 localidades. El proyecto ganador recibirá un financiamiento de $1.500.000 para su concreción.

El programa apunta a que las y los estudiantes de entre 15 y 18 años de los colegios secundarios de La Pampa adquieran herramientas de participación, ciudadanía y gestión comunitaria. El objetivo es fortalecer la democracia y el sentido de lo público a partir de experiencias concretas, descentralizadas y colectivas.