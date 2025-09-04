Bensusán contra la hipocresía de Milei: “Le iba a cortar un brazo a quien cometiera actos de corrupción”

El senador nacional Daniel Bensusán (PJ La Pampa) fundamentó su voto de rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Señaló que la actitud del presidente «ya está perdiendo credibilidad entre los argentinos, porque insiste en que cada ley que sancionamos en el Congreso es un daño al país o un compromiso con las futuras generaciones. Pero ese gasto, presidente Milei, es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a sus terapias o quede condenada al olvido. Ese gasto es la diferencia entre poder acceder a un trabajo o ser empujado a la exclusión».

IRREGULARIDADES Y DOBLE VARA

Además, denunció irregularidades en las notificaciones a personas con discapacidad que debían presentarse a auditorías en La Pampa. «Por eso pedí un informe sobre los resultados de esas auditorías. No tenemos ningún funcionario nacional que venga a dar la cara. Por eso se están pidiendo todos los mecanismos de privilegio para que los funcionarios se presenten en el Congreso, porque ninguno responde, y mientras tanto los más perjudicados siguen siendo los mismos».

En esa línea, Bensusán apuntó contra la doble vara del Gobierno nacional: «Estamos viviendo una verdadera hipocresía. Milei dijo que iba a cortarle un brazo a aquel funcionario que cometiera un acto de corrupción, y ya debería haber varios sin brazos. Los sobreprecios, las coimas, los 800 mil dólares que —según audios públicos— cobraría la secretaria general de la Presidencia, son una vergüenza. Siempre hay un 3% reservado para los amigos de siempre, mientras ajustan a los más vulnerables. Así este modelo no se sostiene».

El senador cerró con un mensaje directo: «A muchos de nosotros nos han llegado dibujos de chicos con discapacidad. A mí me tocó el de Tomy, que me pidió que apoyara la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazara el veto. Tomy, quedate tranquilo: el interbloque de Unión por la Patria va a votar en favor de la ley».