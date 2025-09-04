La Conmebol falló contra Independiente y quedó descalificado de la Copa Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) falló en contra de Independiente por los incidentes del pasado miércoles 20 de agosto ante la Universidad de Chile por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y determinó la descalificación del equipo de Avellaneda.

Tras la audiencia del martes en la sede de Luque en Paraguay, el ente regulador del fútbol sudamericano comunicó el fallo de los lamentables episodios de violencia vividos en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y determinó que Independiente sea descalificado de la competencia, además de siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante.

La Conmebol determinó la finalización del encuentro en empate 1-1 y, con este resultado, dictaminó la clasificación de la Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo chileno recibirá a Alianza Lima de Perú a puertas cerradas en Coquimbo, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El partido tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 18.30 horas.

Al igual que Independiente, el club chileno jugará siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales y la misma cantidad sin poder llevar público en condición de visitante.

En cuanto a las multas ecónomicas, el ´Rojo´ deberá abonar 100 mil dólares mientras que la Universidad de Chile deberá abonar 120 mil dólares.

Si bien Independiente quedó descalificado de esta edición de la Copa Sudamericana, la Conmebol decidió no prohibirle la participación de próximas ediciones.