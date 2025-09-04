Las 108 familias adjudicatarias de viviendas en General Pico

La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, destacó que el sorteo de las 108 viviendas del Programa Casa Propia – Construir Futuro en General Pico, se concretó con aportes del gobierno provincial porque fueron abandonadas por Nación. “Este es un programa que se inició en la gestión anterior, pero estas viviendas se terminan por una decisión política de Sergio Ziliotto que avanzó en su construcción. Si no fuera por la decisión del gobernador, hoy estas viviendas serían iguales al Procrear”, destacó.

El sorteo se realizó ayer desde la Lotería de San Luis, y la funcionaria estuvo junto al gobernador Sergio Ziliotto en los estudios de la Televisión Pública Pampeana.

“Esto está directamente relacionado con aquellas decisiones que tienen que ver con pensar en la gente, pensar en sus necesidades, en mejorar la calidad de vida, en recorrer territorio y saber efectivamente qué es lo que a la gente le hace falta. Las viviendas son algo que cada vez tiene mayor demanda y, fundamentalmente, es algo que a la gente le transforma la vida”, resaltó.



EL SORTEO

Se sortearon 102 viviendas y 6 fueron adjudicadas de manera directa por tratarse de viviendas accesibles. Se remarcó además que la construcción en General Pico continúa y, a medida que las nuevas unidades se vayan finalizando, se realizarán más sorteos entre los inscriptos en el padrón.



Listado de adjudicatarios de General Pico:

Fernández Natalia Soledad

Roldan Lucia Ayelén

Cisneros Lorena Elizabeth

Bocoy Antonella Paz

Pérez Luciana Nerea

Balda Di Trana Marianela Elisabeth

Miner Florencia Nair

Bernardeau Fernando Andres

Nador Baudy Andrea Betina

Hidalgo Mariana Adelina

Wuilson Mariángeles Amanda

Bracciale Aldana Ines

Chunflin Vanesa Roy

Reale Yoana Abigail

Lucero Rosario Elizabet

Aznarez Georgina Elisabeth

Hernandez Yanina Marianela

Mansilla Florencia Nair

Videla Antonella Giuliana

Plaza Jesica Noelia

Funes Sonia Daniela

Fernandez Eliana Noelia

Fuhr Mariano Abel

Azcurra Miriam Isabel

Taramarcaz Jonatan Anibal

Cerda Palacios Yovanna Marisel

Gonzalez Veronica Lis

Diez Luciana Gimena

Rigal Natalia Lujan

Velazquez Nestor Dario

Luque Monica Alejandra

Haedo Yesica Norma

Leguizamon Nora Beatriz

Silveyra Mailen Daiana

Luna Valeria Noemi

Falcon Lisa Beatriz

Quiroga Griselda Juana Noemi

Warle Eliana Antonella

Gatica Mauricio Nicolas

Mansilla Leila Mercedes

Robledo Julieta

Maldonado Ana Maria

Mani Karen Ines

Gomez Carla Andrea

Lucero Florencia Lorena

Baigorria Ivette Yanel

Correa Roldan Mariana Valeria

Sol Veronica Anabela

Heck Mirta Ester

Dimateo Antonela

Sosa Rafaela Raquel

Sosa Andrea Liz

Astorga Florencia Magali

Funes Johana Yamila

Barzola Walter Osvaldo

Torres Alejandro Alberto

Basile Nerea Maria Belen

Cervio Romina Yesica

Patek Lorena Paola

Barneix Elen

Gimenez Yoana Paola

Reale Ivana Soledad

Bustriazo Mariana Noemi

Bartolucci Bethouart Camila Felicitas

Silberberg Jenifer Yohana

Navarro Romina Belen

Martin Daiana Lujan

Martinez Rebol Noelia Elisabeth

Cabrera Mariana Sofia

Reveco Aldana Belen

Arguello Marysol

Romero Daiana Elizabeth

Bello Walther Dante

Alfonzo Tiziana

Correa Yamila Carolina Stefani

Curin Gonzalez Liliana Elizabeth

Piñero Roxana Maria Silvia

Ferreyra Karen Micaela

Gatti Mariana Ines

Gette Pamela Anahi

Fernandez Andrea Jorgelina

Sanchez Valeria Silvana

Lacoste Gabriela Isabel

Destefanis Alina

Farias Anabella Mailen

Lucero Laura Belen

Vivas Vanesa

Goñi Covella Nair Milagros

Torres Mariana Maylen

Funes Georgina Yanet

Chaves Cordoba Florencia

Vivas Camila Liz

Romero Ana Paula

Cuello Agustina

Garcia Rodriguez Marine Paula

Maturana Yoana Stefani

Ayala Dalila Noelia

Chirino Yoana Elisabet

Lezcano Natalia Elizabeth

Muñoz Valdez Abigail Solange

Rodriguez Leandro Joaquin

Guzman Antonella Stefania





Viviendas accesibles

1- APELANS Daiana Araceli

2- TORRES Miryan Noemí

3- CUEVAS Talia Alejandra

4- SOSA Camila Belén

5- TARPIN VIGLIANCO Lucas Sebastian

6- PEREZ LEGUIZAMON María José