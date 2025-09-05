Choque frontal en la ruta nacional 3: Pampeano internado con fracturas en el Hospital de Azul

Un camión y una camioneta protagonizaron -este viernes a la madrugada- un choque frontal en la ruta nacional 3, en el partido de Azul (provincia de Buenos Aires).

El choque frontal entre la camioneta y el camión se produjo aproximadamente a las 3 horas, en el kilómetro 289 de la ruta nacional 3, publicó CD Noticias.

Al camión Mercedes Benz Axor lo conducía Facundo Nahuel Méndez, de 40 años y oriundo de Bahía Blanca, quien resultó ileso; mientras que en la camioneta Nissan Frontier viajaban cuatro personas.

El conductor Cristian Leonel Ulrich, de 35 años, domiciliado en La Pampa, tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul, porque sufrió fractura en una de sus piernas.

En la pick up también iban Sabina Marile Ulrich (33), también de La Pampa, y los bahienses Miguel Ángel Monje Pinilla (39) y Germán Luis Bonnettini (41), quienes no sufrieron lesiones de gravedad.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron sobre la banquina, mientras que la ruta permaneció liberada al tránsito.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Vial Azul y personal de Corredores Viales, también se convocó a la Policía Científica. La causa quedó caratulada como “Lesiones culposas” con intervención de la UFI N° 2 del departamento judicial de Azul.