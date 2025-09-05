Desbarataron una banda que asaltaba a mano armada en comercios de Santa Rosa

Personal de la Seccional Tercera UR-I ayudó a desbaratar una banda delictiva que operaba desde el Barrio Rio Atuel, y organizaban asaltos a mano armada en distintos comercios de la ciudad de Santa Rosa. En los últimos días, tras dos asaltos, se realizaron una serie de allanamientos.

Fuentes policiales detallaron que todos los implicados fueron puestos ante la Justicia: dos de ellos están detenidos, uno con detención domiciliaria, y los restantes fueron notificados en libertad, en espera del proceso, publicó el diario La Arena. “Todos ellos se conocieron en penales y con frondosos antecedentes que los llevaron a sus detenciones anteriores; uno de ellos fugado de la Unidad Penal N° 30 luego de tener beneficio de transitoria”, detallaron las fuentes policiales.

Todo comenzó el miércoles alrededor de las 21.20 horas, en una despensa ubicada en Anza y José Ingenieros. Desde el negocio alertaron a la policía por un robo con un arma de fuego.

Llegó un móvil policial y entrevistó al comerciante, quien relató que dos hombres se acercaron en una motocicleta Honda roja y blanca, uno de ellos con el casco puesto. Le exhibieron una arma de fuego de 9 mm. y le exigieron que les entregue dinero. Finalmente se fugaron, sin lograr su cometido.

Paralelamente, a las 21.35 horas, se solicitó presencia policial en otro comercio en Autonomista y Juan XXIII por otro robo con arma de fuego. Allí se entrevistaron con una joven que relató que entraron hombres vestidos de negro con casco rojo, y la apuntaron con un arma. Se llevaron $129.090 más cambio, cigarrillos y chocolates, retirándose en una motocicleta roja.

PERSECUCIÓN Y CHOQUE

Los policías que estaban cubriendo el hecho en Anza e Ingenieros vieron desde la colectora de Luro e Ingenieros, a dos hombres en una motocicleta con las mismas características descritas por la joven. Ante esta situación, se inició una persecución policial por varias calles.

Los hombres que emprendieron la fuga entraron por Liberato Rosas en dirección al este; en ese momento perdieron el control del rodado y chocaron contra un auto Toyota Yaris. Los delincuentes dejaron la motocicleta, los cascos y los elementos robados en el lugar y se dieron a la fuga.

Encontraron a uno de los autores del hecho en las inmediaciones del lugar, escondido en un montículo de tierra. Intentó darse a la fuga y agredir a los policías, que debieron esposarlo. Requisaron sus pertenencias y su ropa, y encontraron una importante cantidad de dinero en cambio.

Se solicitó la presencia del SEM, que trasladó al hombre aprehendido al Hospital René Favaloro con custodia policial, ya que presentaba varios golpes a raíz del choque. También acudió la Agencia de Investigación Científica, para realizar las pericias correspondientes y se hicieron rastrillajes en la zona con perros, pero no pudieron dar con el hombre que que conducía la moto ni con el arma utilizada para los robos.

ALLANAMIENTOS

El jueves se libró una orden de allanamiento en el marco de esta causa. Poco después de las 14 horas, se allanó un domicilio sobre calle Uspallata al 1.500, con colaboración del Grupo Especial Policial de la UR-I. Allí se secuestró una réplica de un arma de fuego 9 mm., un celular, municiones, y prendas de vestir, que serían las usadas al momento del robo. También se solicitó personal de ACOLN, por el secuestro de una planta de cannabis.

Ese mismo día, alrededor de las 15, uno de los implicados en los robos se presentó voluntariamente en la Seccional Tercera y quedó detenido preventivamente.

Hoy viernes, se realizó otro allanamiento sobre la calle Corona Martínez al 200, pero no se hallaron elementos significativos para la causa. En paralelo se realizó otra diligencia en el barrio Río Atuel, sobre Pasaje Lecitra. Allí encontraron la chapa patente y la documentación de la moto Honda implicada en el robo en Anza y José Ingenieros.

Más tarde, en otro allanamiento en una casa sobre Liberato Rosas, se secuestró ropa y un teléfono celular. Allí también se encontraba un hombre, que tenía pedido de detención en una causa por salidas transitorias. De acuerdo a los policías, él fue el autor de uno de los asaltos y quien conducía la motocicleta al momento de la fuga.