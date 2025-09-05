«El club del crimen de los jueves», la película más vista actualmente en Netflix

«El club del crimen de los jueves» (The Thursday Murder Club en su título original) es una película británica de misterio y comedia que actualmente se encuentra liderando el top de lo más visto de Netflix.

La cinta es una adaptación de la exitosa novela del mismo nombre, escrita por el comediante y presentador Richard Osman. Llegó el pasado jueves 28 de agosto, y desde entonces es un verdadero éxito de reproducciones.

La trama se centra en un grupo de cuatro amigos octogenarios que viven en un lujoso geriátrico de retiro, y que se convierten en detectives aficionados para resolver un asesinato real.

De qué trata «El club del crimen de los jueves»

La historia sigue a Joyce, una enfermera jubilada; Ron, un activista político; Ibrahim, un psiquiatra; y la enigmática Elizabeth, una exespía de la Guerra Fría. Los cuatro se reúnen cada jueves para analizar viejos casos sin resolver y, de esta manera, formar el «club del crimen de los jueves». Sin embargo, su rutina cambia drásticamente cuando un promotor inmobiliario es asesinado en los terrenos de su residencia, Coopers Chase.

Con un asesinato real en su puerta, el grupo decide poner a prueba sus habilidades y se lanzan a la investigación. La trama se desarrolla en una mezcla de humor y misterio, mientras los protagonistas interrogan a sospechosos, descifran pistas y, a menudo, superan a los detectives oficiales. A través de sus peripecias, la película no solo nos sumerge en una entretenida historia de crímenes, sino que también ofrece un vistazo tierno y divertido a la vida en la tercera edad, la amistad y la importancia de mantenerse activo y curioso.

El elenco estelar de la película incluye a Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Gemma Arterton.