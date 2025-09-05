viernes 5, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

«El club del crimen de los jueves», la película más vista actualmente en Netflix

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Elclubdelcrimendelosjueves serie 4setiembre2025

«El club del crimen de los jueves» (The Thursday Murder Club en su título original) es una película británica de misterio y comedia que actualmente se encuentra liderando el top de lo más visto de Netflix. 

La cinta es una adaptación de la exitosa novela del mismo nombre, escrita por el comediante y presentador Richard Osman. Llegó el pasado jueves 28 de agosto, y desde entonces es un verdadero éxito de reproducciones

La trama se centra en un grupo de cuatro amigos octogenarios que viven en un lujoso geriátrico de retiro, y que se convierten en detectives aficionados para resolver un asesinato real.

De qué trata «El club del crimen de los jueves»

La historia sigue a Joyce, una enfermera jubilada; Ron, un activista político; Ibrahim, un psiquiatra; y la enigmática Elizabeth, una exespía de la Guerra Fría. Los cuatro se reúnen cada jueves para analizar viejos casos sin resolver y, de esta manera, formar el «club del crimen de los jueves». Sin embargo, su rutina cambia drásticamente cuando un promotor inmobiliario es asesinado en los terrenos de su residencia, Coopers Chase.

Con un asesinato real en su puerta, el grupo decide poner a prueba sus habilidades y se lanzan a la investigación. La trama se desarrolla en una mezcla de humor y misterio, mientras los protagonistas interrogan a sospechosos, descifran pistas y, a menudo, superan a los detectives oficiales. A través de sus peripecias, la película no solo nos sumerge en una entretenida historia de crímenes, sino que también ofrece un vistazo tierno y divertido a la vida en la tercera edad, la amistad y la importancia de mantenerse activo y curioso.

El elenco estelar de la película incluye a Helen MirrenPierce BrosnanBen Kingsley y Gemma Arterton.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Fiestadelagricultor2025 julio2025Refrigeradossantiago 1setiembreCospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025Sancorseguros agosto2025Elyerua remate1