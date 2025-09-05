El cuadro robado por los nazis que hallaron en Mar del Plata ahora quedó bajo custodia de la Corte Suprema

El juez federal de Garantías de Mar del Plata, Santiago Inchausti, puso a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el cuadro “Retrato de una Dama”, atribuido al maestro italiano Giuseppe Ghislandi, que había sido robado por el régimen nazi en los Países Bajos en 1940 y que fue hallado recientemente en una vivienda de esa ciudad balnearia.

En una nota enviada al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Inchausti informó sobre “la puesta a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la obra de arte (…) hasta tanto se pueda determinar a quién corresponde su entrega definitiva”. La pieza, de altísimo valor histórico y cultural, figuraba en los listados de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos como una de las muchas obras expoliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

La Corte será ahora la encargada de su custodia, en tanto el bien se encuentra sujeto a un proceso judicial que involucra derecho argentino, normas internacionales y relaciones diplomáticas entre la Argentina y los Países Bajos.

El cuadro había permanecido desaparecido por más de 80 años, hasta que una investigación periodística del diario neerlandés AD detectó su imagen en una página inmobiliaria argentina, donde se ofrecía a la venta una casa en Mar del Plata. La pintura estaba colgada en el living de la propiedad, perteneciente a Patricia Kadgien, descendiente de un funcionario nazi que huyó a la Argentina tras la guerra.

Tras la denuncia, intervinieron Interpol y la Aduana Argentina. En septiembre pasado, la policía allanó la vivienda pero no halló la obra, que fue entregada a la Justicia poco después. Kadgien y su pareja fueron arrestados de manera preventiva en el marco de una causa por “encubrimiento de robo en contexto de genocidio”.

La Justicia argentina deberá resolver ahora el destino definitivo de la obra, reclamada por los Países Bajos como parte de su patrimonio cultural.