En Gobernador Duval habilitaron la nueva antena que presta servicio de telefonía móvil

A partir de la puesta en valor de una torre realizada por Empatel Sapem y de la labor clave del Ministerio de Conectividad y Modernización, la localidad pampeana dispone de conectividad móvil con cobertura de voz y datos. Este era un servicio muy esperado por la población.

La torre puesta en valor ya cuenta con conectividad móvil de la empresa Claro. A partir de ahora los habitantes de esta comuna ubicada en el extremo sur pampeano, disfrutarán de cobertura de voz y datos, un servicio largamente esperado por sus residentes.

Este avance es el resultado de un proyecto impulsado por el gobierno de La Pampa, para coordinar un convenio entre la empresa provincial y Claro, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, acercando conectividad de última generación a la totalidad de sus localidades antes de que termine 2027.

La instalación de la nueva infraestructura de telecomunicaciones no sólo facilitará la comunicación personal, sino que también impulsará el desarrollo de actividades económicas locales, el acceso a servicios de salud en línea y la educación a distancia.

La llegada del servicio de telefonía móvil a Gobernador Duval marca un hito importante, ya que se espera que tenga un impacto positivo en la vida diaria de sus más de 600 habitantes, conectándolos de manera más efectiva con el resto de la provincia y el país.

PRODUCTIVIDAD Y TURISMO

La intendenta María Eugenia Grazide recibió al ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello y al presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta, con quienes recorrió la estructura que fue totalmente renovada para soportar el nuevo equipamiento que especialistas de la empresa Claro instalaron recientemente en la localidad.

Según señaló Curciarello, la llegada de cobertura móvil a Gobernador Duval «era prioritaria para nosotros, porque sabemos que es una localidad con pocos habitantes, pero productivamente muy pujante y con un potencial turístico muy grande”. “Quiero destacar que la mirada del Gobierno es para las ochenta localidades que integran la Provincia y no sólo para las dos o tres localidades más grandes”, agregó.

La intendenta Grazide agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y del gobernador Sergio Ziliotto y reafirmó la idea de que “contar con este servicio es clave para todos los proyectos que estamos llevando adelante”.

Por su parte, el titular de EMPATEL afirmó que “estamos muy orgullosos de llevar adelante un proyecto único en el país, que empuja y da impulso al futuro de aquellas localidades que aunque sean pequeñas tienen mucho para aportar a La Pampa”.

A su turno, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, destacó que se continúa “trabajando junto a Empatel y al gobierno de La Pampa para acercar conectividad a nuestros clientes en todas las localidades de la Provincia”. “En este caso, los habitantes de Gobernador Duval ahora podrán usar servicios móviles de Claro para poder comunicarse y así acelerar el crecimiento de toda la zona suroeste pampeana”, concluyó.