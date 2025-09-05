Inscriben para cubrir espacio curricular en Santa Rosa

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, informó que desde el jueves 4, y hasta el domingo 7 inclusive, se convoca a inscripción para cubrir un espacio curricular en la Tecnicatura Superior en Administración y Gestión Contable, la misma se dicta en el Instituto Tecnológico de Educación Superior de Santa Rosa.

Se trata de Informática II – Sistemas de información para la gestión (Lunes de 20 a 21:20 y Jueves de 22:15 a 23:35).