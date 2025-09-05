viernes 5, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Los ganadores del concurso de dibujos «Mi deporte favorito» de Dafas

La Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) seleccionó los dibujos premiados del 10° concurso de dibujos “Mi deporte favorito”, que se realizó en el Mes de las Infancias con el acompañamiento del Ministerio de Educación.    

Más de 2.600 niñas y niños de establecimientos primarios de toda la Provincia representaron la temática del concurso a través de creativas expresiones en formato de dibujos, donde estuvieron representadas 39 localidades.

Los premios consisten en bicicletas y cascos a los tres primeros puestos de cada categoría, también las escuelas a donde concurran el primero y segundo puesto de cada categoría, se llevarán $200.000 para que la institución destine a material didáctico.

Los trabajos premiados en la categoría 1 (1º, 2º y 3º grado) son:

1er. Puesto: Magalí Lorena Quintero – Escuela N°17 – 1°C – Intendente Alvear
2do. Puesto: Tomás Herrera – Escuela N°1 – 1°B – Santa Rosa
3er. Puesto: Ignacio Gordillo – Escuela N°24 – 2° grado – Uriburu
4to. Puesto: Liz Nuñez Sequeira – Escuela Manuel Belgrano – 2°B – Jacinto Arauz
5to. Puesto: Camila Díaz –  Escuela N°17 – 2°C – Intendente Alvear
6to. Puesto: Julieta Montangie – Escuela N°33 – 2° grado – Jacinto Arauz

En la categoría 2 (4°, 5° y 6° grado) fueron premiados:

1er. Puesto: Ciro Sosa – Escuela N° 61 – 6° grado – La Adela
2do. Puesto: Kimberli Sol Martín – Escuela N°15 – 4° Grado – Bernasconi
3er. Puesto: Margarita Mariamé  – Escuela N°20 – 4° A – Bernardo Larroudé
4to. Puesto: Clarita Toribio Ardusso – Escuela N° 14 – 4° grado – Alta Italia
5to. Puesto: Alfonsina Bobillo – Escuela N°44 – 6° grado – Eduardo Castex
6to. Puesto: Emilia Córdoba Bardy – IVT – 5°B – Santa Rosa

De la categoría 1, serán premiados con dinero en efectivo la Escuela N° 17 (Dr. Francisco J. Muñiz) de Intendente Alvear y la Escuela N°1 (Domingo F. Sarmiento) de Santa Rosa. En tanto de la categoría 2, serán a la Escuela N° 61 (Isidro Pincheira) de La Adela y a la Escuela N° 15 (José Hernández) de Bernasconi.

JURADOS

DAFAS agradeció al jurado del concurso que en esta edición estuvo integrado por la directora del ISS Silvia E. Miguez, Agostina Trombicki (Ilustradora y Diseñadora gráfica), María A. Fiorenzi (Secretaria Técnica de Educación Primaria de Ministerio de Educación) y en representación de DAFAS la profesora de dibujo y pintura Clarisa Lucchelli y Melisa Heck, integrante de la Comisión Interna de Responsabilidad Social de la organización.

También felicitó a escuelas, docentes y familias que respaldaron a las pequeñas y pequeños artistas que participaron y especialmente a quienes resultaron premiados junto a sus escuelas.

