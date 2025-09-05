Los ganadores del concurso de dibujos «Mi deporte favorito» de Dafas

La Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) seleccionó los dibujos premiados del 10° concurso de dibujos “Mi deporte favorito”, que se realizó en el Mes de las Infancias con el acompañamiento del Ministerio de Educación.

Más de 2.600 niñas y niños de establecimientos primarios de toda la Provincia representaron la temática del concurso a través de creativas expresiones en formato de dibujos, donde estuvieron representadas 39 localidades.

Los premios consisten en bicicletas y cascos a los tres primeros puestos de cada categoría, también las escuelas a donde concurran el primero y segundo puesto de cada categoría, se llevarán $200.000 para que la institución destine a material didáctico.

Los trabajos premiados en la categoría 1 (1º, 2º y 3º grado) son:

1er. Puesto: Magalí Lorena Quintero – Escuela N°17 – 1°C – Intendente Alvear

2do. Puesto: Tomás Herrera – Escuela N°1 – 1°B – Santa Rosa

3er. Puesto: Ignacio Gordillo – Escuela N°24 – 2° grado – Uriburu

4to. Puesto: Liz Nuñez Sequeira – Escuela Manuel Belgrano – 2°B – Jacinto Arauz

5to. Puesto: Camila Díaz – Escuela N°17 – 2°C – Intendente Alvear

6to. Puesto: Julieta Montangie – Escuela N°33 – 2° grado – Jacinto Arauz

En la categoría 2 (4°, 5° y 6° grado) fueron premiados:

1er. Puesto: Ciro Sosa – Escuela N° 61 – 6° grado – La Adela

2do. Puesto: Kimberli Sol Martín – Escuela N°15 – 4° Grado – Bernasconi

3er. Puesto: Margarita Mariamé – Escuela N°20 – 4° A – Bernardo Larroudé

4to. Puesto: Clarita Toribio Ardusso – Escuela N° 14 – 4° grado – Alta Italia

5to. Puesto: Alfonsina Bobillo – Escuela N°44 – 6° grado – Eduardo Castex

6to. Puesto: Emilia Córdoba Bardy – IVT – 5°B – Santa Rosa

De la categoría 1, serán premiados con dinero en efectivo la Escuela N° 17 (Dr. Francisco J. Muñiz) de Intendente Alvear y la Escuela N°1 (Domingo F. Sarmiento) de Santa Rosa. En tanto de la categoría 2, serán a la Escuela N° 61 (Isidro Pincheira) de La Adela y a la Escuela N° 15 (José Hernández) de Bernasconi.

JURADOS

DAFAS agradeció al jurado del concurso que en esta edición estuvo integrado por la directora del ISS Silvia E. Miguez, Agostina Trombicki (Ilustradora y Diseñadora gráfica), María A. Fiorenzi (Secretaria Técnica de Educación Primaria de Ministerio de Educación) y en representación de DAFAS la profesora de dibujo y pintura Clarisa Lucchelli y Melisa Heck, integrante de la Comisión Interna de Responsabilidad Social de la organización.

También felicitó a escuelas, docentes y familias que respaldaron a las pequeñas y pequeños artistas que participaron y especialmente a quienes resultaron premiados junto a sus escuelas.