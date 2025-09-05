viernes 5, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Necrológica de Eduardo Castex –  Viernes 05

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Cocheriacospecltda necrologica setiembre2023

Ha dejado de existir  en Eduardo Castex la vecina Patricia Bibiana Liñeira (50 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Viernes 5, a las 17 horas, en el cementerio local.

Informó Cochería Cospec Ltda

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 1setiembreFiestadelagricultor2025 julio2025Elyerua remate1Sancorseguros agosto2025Cospecltda banner abril2025 400x300
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025