Necrológica de Eduardo Castex –  Viernes 05

Ha dejado de existir en Eduardo Castex la vecina Patricia Bibiana Liñeira (50 años). El velatorio será en calle Raúl B. Díaz 1133 – Sala A y el sepelio será este Viernes 5, a las 17 horas, en el cementerio local.
Informó Cochería Cospec Ltda
viernes 5, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
