Más de 100 pampeanos estafados: Pagaron $ 430 mil para ver la Selección y no pudieron entrar

En un canal porteño acusaron a la Filial “Ariel Ortega” de River Plate en General Pico de estafar a más de 100 pampeanos que viajaron ilusionados de presenciar el partido de la Selección Argentina frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Sergio viajó con su hijo y serían oriundos de Realicó, detalló que pagó $ 430 mil cada pasaje, pero no pudo ingresar al estadio Monumental. El entrevistado dijo que viajaron 125 personas de La Pampa y solamente ingresaron 15. Identificó a los “cabecillas” de la maniobra como “Tati” y “Kevin”.

El viaje para disfrutar del último partido de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas, se convirtió en una pesadilla para quienes pagaron el viaje y entrada a la Filial de River Plate “Ariel Ortega” de General Pico.

Viajaron nueve horas y cuando llevaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los organizadores “empezar a dar vueltas y no nos daban las entradas” porque supuestamente “no les terminaron de entregar las entradas a ellos”, dijo Sergio en Crónica TV.

El pampeano, que lucía una campera de River Plate, indicó que viajaron 125 pampeanos, y pagaron $ 430 mil. “Vinimos de La Pampa y nos estafaron. Nos trajeron con mentiras porque nos dijeron que las entradas estaban. Pero, mirá…me parece que nos trajeron para les paguemos el viaje del colectivo a los 15 que entraron”, agregó. “Y encima tenemos que volver con ellos en el mismo colectivo…realmente como hacemos para contenernos y no cagarlos a trompadas”, planteó.

Entre los damnificados, algunos ayer ya se comunicaron con abogados porque “no vamos a permitir que nos estafen con el dinero y con el sentimiento”, planteó.

Según, relató en la entrevista televisiva, a quienes “pagaron por transferencia ya les están haciendo la transferencia (de devolución del dinero), no sé como será con quienes pagaron en efectivo. Pero, nosotros tenemos una amargura tremenda porque este era el partido…era el partido que queríamos ver”, indicó el entrevistado.

También se lamentó que “no nos dijeron si iban a conseguir las entradas, porque nosotros teníamos otras opciones para viajar”, concluyó.