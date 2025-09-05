viernes 5, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Torneo Provincial 2025: Horarios y árbitros de los siete partidos de la fecha inaugural

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Ligapampeana racingclub saludo 5setiembre2025

El Torneo Provincial 2025 comenzó el miércoles con el empate entre Deportivo Mac Allister y Costa Brava de General Pico, por la Zona B, en el estadio Semillero Pampeano de Santa Rosa. Este domingo 7 se completará la primera fecha, con siete partidos: cinco comenzarán a las 16 horas, un encuentro dará inicio a las 14 horas y el restante a las 17 horas.

ZONA A

All Boys (Santa Rosa) vs Juventud Regional (Miguel Cané)

Estadio: “Dr. Ramón Turnes” de Santa Rosa – Horario: 16 horas.

Árbitro: Gerardo Blackall. Asistentes: ÁngelMedina – Esteban Zalaya Enzo Pereyra

All Boys de Trenel vs General Belgrano

Estadio: José Gago – Horario: 16 horas

Árbitro: Emilio Rigal. Asistentes: Nicolás Aguirre – Leonardo Santillán – Iván Ramonda

ZONA B

Alvear FC vs Atlético Santa Rosa

Estadio: Avenida San Martín – Horario: 17 horas

Árbitro: Cristian Ramonda. Asistentes: Andrés Vota – Marcos Inchaurrondo – Matías Carrizo

ZONA C

Ferro de Intendente Alvear vs Unión (Miguel Riglos)

Estadio: 11 de Junio – Horario: 14 horas

Árbitro: Marcelo Pardo. Asistentes: Mauricio Echegaray – Alberto Ramirez – Ezequiel Della Croce

Unión Deportiva Campos (General Acha) vs Pico FC

Estadio: “La Trinchera Albiceleste” – Horario: 16 horas

Árbitro: Lautaro Andino. Asistentes: Mateo Gauthier – Gonzalo Herrera – Diego Sánchez

ZONA D

Sportivo Independiente vs Deportivo Winifreda

Estadio: Roberto Petit de Merville – Horario: 16 horas

Árbitro: Martín Gubar. Asistentes: Axel Montenegro – Ayrton Mercado – Conrado Gubar

El Pampero (Colonia Santa María) vs Racing Club (Eduardo Castex)

Estadio: “Colonia Santa María” – Horario: 16 horas.

Árbitro: Shair Salomón. Asistentes: Nicolás Mroz – Francisco González – Mateo Froener

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 1setiembreExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Fiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguros agosto2025