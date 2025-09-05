Torneo Provincial 2025: Horarios y árbitros de los siete partidos de la fecha inaugural

El Torneo Provincial 2025 comenzó el miércoles con el empate entre Deportivo Mac Allister y Costa Brava de General Pico, por la Zona B, en el estadio Semillero Pampeano de Santa Rosa. Este domingo 7 se completará la primera fecha, con siete partidos: cinco comenzarán a las 16 horas, un encuentro dará inicio a las 14 horas y el restante a las 17 horas.
–ZONA A
–All Boys (Santa Rosa) vs Juventud Regional (Miguel Cané)
Estadio: “Dr. Ramón Turnes” de Santa Rosa – Horario: 16 horas.
Árbitro: Gerardo Blackall. Asistentes: ÁngelMedina – Esteban Zalaya Enzo Pereyra
–All Boys de Trenel vs General Belgrano
Estadio: José Gago – Horario: 16 horas
Árbitro: Emilio Rigal. Asistentes: Nicolás Aguirre – Leonardo Santillán – Iván Ramonda
–ZONA B
–Alvear FC vs Atlético Santa Rosa
Estadio: Avenida San Martín – Horario: 17 horas
Árbitro: Cristian Ramonda. Asistentes: Andrés Vota – Marcos Inchaurrondo – Matías Carrizo
–ZONA C
–Ferro de Intendente Alvear vs Unión (Miguel Riglos)
Estadio: 11 de Junio – Horario: 14 horas
Árbitro: Marcelo Pardo. Asistentes: Mauricio Echegaray – Alberto Ramirez – Ezequiel Della Croce
–Unión Deportiva Campos (General Acha) vs Pico FC
Estadio: “La Trinchera Albiceleste” – Horario: 16 horas
Árbitro: Lautaro Andino. Asistentes: Mateo Gauthier – Gonzalo Herrera – Diego Sánchez
–ZONA D
–Sportivo Independiente vs Deportivo Winifreda
Estadio: Roberto Petit de Merville – Horario: 16 horas
Árbitro: Martín Gubar. Asistentes: Axel Montenegro – Ayrton Mercado – Conrado Gubar
–El Pampero (Colonia Santa María) vs Racing Club (Eduardo Castex)
Estadio: “Colonia Santa María” – Horario: 16 horas.
Árbitro: Shair Salomón. Asistentes: Nicolás Mroz – Francisco González – Mateo Froener