Una mujer denunció que la estafaron en más de $ 3 millones en Rancul

Una mujer de Rancul denunció que personas desconocidas la estafaron por más de 3 millones de pesos a través de una tarjeta de crédito. La damnificada advirtió el alto consumo de la tarjeta de crédito a través del resumen mensual. Además, relató ante la policía que le llegaron notificaciones por correo electrónico.

La mujer procedió a dar de baja la tarjeta y radicó la correspondiente denuncia en la comisaría. Interviene la Fiscalía Temática de Delitos Económicos de General Pico, a cargo de Matías Juan, que ordenó distintas diligencias para determinar cómo se produjo el fraude y quiénes estarían involucrados.

Según las primeras pericias las operaciones se habrían concretado mediante la vinculación de la tarjeta a cuentas de Mercado Pago de terceros. Esta sería una modalidad habitual en este tipo de maniobras.

Los consumos incluyeron compras en plataformas virtuales, comercios físicos como supermercado y una casa de comidas en Rancul. Los investigadores llevan a cabo diversas diligencias para identificar los negocios donde efectuaron los pagos e identificar los titulares de las cuentas digitales para la reconstrucción de fechas y horarios de las transacciones.

También tienen el objetivo de establecer quiénes se beneficiaron con las operaciones y avanzar en eventuales imputaciones. El monto rondaría los 3 millones de pesos y 5 dólares.